El "Page" del presidente

Feliz fin de semana, que ustedes disfruten del cierre de enero que se nos va como una exhalación. Desaparece este mes del calendario, llevándose los primeros días del año, los buenos deseos para el 2024 y el inicio de aquellos propósitos hechos con las uvas.

La sequía sigue siendo protagonista en nuestra vida, no llueve lo suficiente, aunque los últimos chaparrones han ayudado a mejorar algo la situación general de nuestros pantanos. En otro tiempo, estaríamos haciendo plegarias a vírgenes y santos por doquier, pero hoy nos conformamos con hablar del cambio climático, algo tan esotérico como lo primero, a juzgar por los "movimientos" que veo, que más parece la persecución al que no esté de acuerdo, que la defensa de una práctica que nos salve.

Digo esto porque, por ejemplo, en ciudades como Elche y Alicante, se han establecido las zonas de baja emisión y la oposición se echa encima porque no se ha prohibido nada, ni se han establecido sanciones de ningún tipo. Todo esto sin reconocer que es que no tenemos riesgo alguno de alta contaminación. Pero lo que quieren las izquierdas es mano dura con quien tenga un automóvil Diesel y se le ocurra pisar el centro de la ciudad, generalmente los que trabajamos, ahora si ya tienes un poquito de poder económico y te compras uno eléctrico, pues entonces sí puedes pasar por el centro de las ciudades.

Ha sido noticia, esta semana, don Emiliano García Page, Presidente de Castilla - La Mancha, por sus abiertas declaraciones en una reunión improvisada en FITUR. Allí dijo que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución. Como perros de presa se le echaron encima algunos ministros y defensores de Sánchez, que no de la Constitución, sino de Sánchez, porque estas declaraciones provienen de que "Page" opina igual que Sánchez en mayo del 2023, momento en que ambos estaban considerando que la Amnistía estaba fuera de la Constitución. Pero ahora todos tienen que pensar que está dentro y D. Emiliano ya no quiere ser "El Page del Presidente".

Como siempre y como dice la canción: "Un pasito pa lante María, una pasito pa tras", D. Emiliano tuvo que recoger velas y matizar sus comentarios, porque sabe que su nómina hoy depende de sí mismo en C.L.M., pero mañana, cuando haya que repetir elecciones, depende del PSOE, y sustitutas no le van a faltar, para futuras Presidentas de C.L.M. tenemos ahí a Dña. Isabel Rodríguez y a Dña. Milagros Tolón, deseosas de ocupar su puesto, aunque no sé si con tanto éxito como él ha podido tener en estos años.

El C.N.I. ha tenido y tendrá su protagonismo también, porque se cuestiona si la investigación realizada al actual Presidente de Cataluña, entonces, en 2019, Vicepresidente, fue legal o no. El propio Gobierno se empeña ahora en descalificar al C.N.I. porque eso le abre paso a seguir mejorando sus relaciones con Puigdemont. Una charlotada porque no es consciente de que en aquella época ya era Sánchez quien Presidía el Gobierno de España y abrieron este melón, pensando que le iban a echar las culpas a Rajoy.

También esta semana Bolaños se ha confesado con los españoles y nos ha dicho que él piensa que hay un terrorismo que va contra los derechos humanos y otro que... los respeta, algo así como lo que defendían los etarras, que ellos lo hacían todo por el bien de Euskadi, pues eso, pero con sus matices. Total que se puede ser terrorista pero "educao". El colmo del ridículo puesto delante de un micrófono.

Es noticia que la comunidad china empieza el Año del Dragón, ya les digo yo que no van desencaminados, aquí terminaremos todos quemados, si las cosas no mejoran. Todos nosotros mirando a esos restaurantes a los que, de vez en cuando nos escapamos, por ver si cambiará algo en la "Ternera picante".

Nuestras ciudades, las de nuestra provincia, han destacado como destino turístico en FITUR. Es cierto que la propuesta de ocio de cada una de ellas va creciendo y generando un gran atractivo para el visitante nacional e internacional. Reconozco la gran apuesta que todos los alcaldes siguen haciendo cada vez que llega este momento del año.

Que ustedes descansen el fin de semana. Si pueden dediquen tiempo a leer, a mí me ha cautivado "Las hijas de la Criada", de Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023, no me pregunten por qué. Quizá porque habla de Galicia, esa tierra que tanto me cautiva y en la que, cuando me escapo, paso tan buenos momentos. Pues eso, un buen libro, un tiempo de desconexión, si puede ser junto a una chimenea y lo demás vendrá por añadidura.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra