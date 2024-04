El escarceo en una iglesia que pone en peligro el Gobierno de Elche

El PP niega presiones para que deje el acta su concejal pillado borracho con una acompañante bajo el trono del paso del Santísimo Cristo en una iglesia mientras éste niega que tuviera sexo

En el PP de Elche impera la inquietud y el nerviosismo de puertas para dentro. El escándalo protagonizado por un concejal pone a temblar su Gobierno en la ciudad ilicitana. Tras conocerse que el responsable de Deportes y Seguridad habría profanado la iglesia El Salvador entrando borracho y que se habría enrollado con una mujer debajo de un trono de Semana Santa, según la Cofradía Santísimo Cristo de La Columna, en el partido predomina la idea de que la mejor vía de escape es que el edil José Navarro abandone su acta en el Ayuntamiento con el riesgo de que, en caso de rebelarse y pasar al grupo mixto, perderían la mayoría de gobierno.

Entre bambalinas ya se ha sugerido a Navarro que deje su acta de concejal. Así lo confirman fuentes del partido a ESdiario, aunque la versión oficial es de cierre de filas. También lo exigió públicamente el PSPV y los socios de gobierno de Vox han reprobado su actitud. Sus acciones al supuestamente mantener sexo ebrio en un lugar sagrado han sido tachadas de "vergonzosas" e "intolerables". Navarro cuenta con el apoyo del alcalde que la pidió se disculpe. El presidente Carlos Mazón ha dejado la solución del conflicto en el propio alcalde y líder de los populares en Elche, Pablo Ruz.

El susodicho concejal niega a reconocer pare de lo sucedido, lo más escabroso. Confiesa que sí acudió "con un grupo de amigos y procedente de una cena de celebración, bajo los efectos del alcohol". Por ello ha pedido perdón y se ha dado de baja de la Hermandad de la Flagelación y Gloria de Elche. Pero no se ha dado de baja del PP. Sostiene que "no he cometido ningún acto de ninguna índole sexual".

En cambio, varios cofrades aún permanecían en la iglesia declararon una versión bien destina: "Empezó a enrollarse con la mujer" para al rato acabar escondiéndose bajo el trono de unos de los pasos, donde habrían mantenido relaciones sexuales "durante media hora". "Cuando salieron, él iba despeinado y la mujer se bajaba la falda. Algunos compañeros intentaron que salieran, pero no salían", explicó un testigo.

Qué hiciera Navarro con su acompañante concretamente bajo el opaco trono del paso del Santísimo Cristo será un misterio. Pero lo que está claro es que le pillaron en el lugar de forma sospechosa y que su posición tajante habiendo presentado una denuncia en el juzgado contra quienes "han difundido este rumor malintencionado", podría llevar al partido a una situación crítica.

En caso de que Navarro no aceptase dejar su acta de concejal como le propone su partido, pasará al grupo mixto convirtiéndose en el voto decisivo del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno pasaría de estar compuesto por 13 concejales (de 11 del PP se quedaría en 10, más los tres de Vox). Perdiendo así su mayoría y dejando el consistorio en un empate técnico con la oposición (12 PSOE y 1 de Compromís). Una situación comprometida que tendrá que resolver el PP de forma delicada si quiere salvar su gobierno.