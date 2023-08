El exalcalde socialista de Elx apoya al Rey en su decisión de proponer a Feijóo

Carlos González considera que Felipe VI hace "lo correcto y adecuado", desde "el punto de vista constitucional" al proponer al líder popular para una posible investidura.

Carlos González, exalcalde socialista de Elche, sorprendió ayer con un post en Instagram donde daba por buena la propuesta de Felipe VI para que Alberto Núñez Feijóo se presentara al pleno de investidura al demostrarle tener los apoyos suficientes para poder salir investido presidente. Sin embargo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, solo habría presentado al Rey sus votos y los de Sumar, debido al escepticismo que muestran el resto de sus posibles socios.



"La decisión del Rey me parece totalmente correcta y adecuada desde el punto de vista constitucional. El Rey solo hubiera podido proponer a Pedro Sánchez si en la ronda de consultas realizada hubiera llegado a la conclusión de que este tiene la mayoría parlamentaria. Y a decir verdad, aunque probablemente la podrá tener, en realidad hoy no la tiene efectivamente garantizada. Por ello es correcto que sea el Sr. Feijóo, representante del partido con más votos, quien lo intente primero. Ahora Feijóo debe conseguir los 176 votos de la mayoría absoluta y si no los obtuviera, Pedro Sánchez estará plenamente legitimado para intentar obtener la confianza mayoritaria del Congreso de los Diputados y así resultar investido Presidente. Ambas opciones representan normalidad democrática y aplicación de la Constitución", escribió González en sus redes sociales.



Hay que recordar que, a pesar de que el pasado 17 de agosto Sánchez logrará los votos suficientes para conseguir la presidencia del Congreso gracias a un apoyo de última hora de Junts y Esquerra, los catalanes no dieron un sí definitivo a una posible investidura y, hoy por hoy, los socialistas y Sumar todavía no tienen claro que será de esos apoyos debido al escepticismo, especialmente por parte de Junts, de sus socios.