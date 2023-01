Entre Papas y Reyes el PSOE pierde fuelle

Esta semana despedimos al Papa Emérito, Benedicto XVI. Los fieles que han ido a despedirle han desbordado todas las previsiones. Era querido y respetado en la Iglesia.

Buenos días, feliz fin de semana, felices Reyes. La vida nos trajo la Navidad y con el Nacimiento del Niño Dios nos sentamos todos a la mesa y alguno dijo aquello de "no comáis mucho que igual no podemos salir después del comedor" y a la semana llegaron las "uvas" y traspasamos la frontera del 2023, algunos más "atragantados" que otros, es lo que tiene comerse las uvas, y así nos encontramos a las puertas de la celebración de Reyes, que siempre han demostrado que son Magos, porque en todos los hogares aparece algún regalo, aunque haya habido que gestionarlo en forma de "milagro financiero", porque el dinero escasea en algunos casos y ocasiones.

Espero que a todos ustedes, lectores, los Reyes le resulten generosos.

En España los Reyes llegan cargados de reducciones de IVA. para los alimentos básicos, menos para la carne y para el pescado, que por lo visto, no son básicos, son buenos, pero básicos no. Esta ausencia de cambios de I.V.A. se debe a que nuestro Ministro, Garzón, les tiene manía, no me cabe duda.

Mientras tanto, la representación española en la toma de posesión de Lula da Silva, estuvo capitaneada por el Rey de España, Felipe VI, pero en el "besamanos" del Presidente de Brasil, la líder indiscutible fue la Ministra Yolanda Díaz, que le beso la mano, el brazo, la cara, el cuello, los ojos, hasta que alguien le dijo: "¡Basta!" y ella le contestó: "Y tú grosera"... y ya paró de besarlo. Porque Doña Yolanda, cuando besa, te coge la cara con las manos, los hombros o los brazos, para que no te escapes y a partir de ahí... hay que pararla, lo pueden ver en otras situaciones similares. Es muy de tocar... ella.

Esta semana despedimos al Papa Emérito, Benedicto XVI. Los fieles que han ido a despedirle han desbordado todas las previsiones. Era querido y respetado en la Iglesia. Como siempre sucede, vamos conociendo más de su obra a su muerte que pudimos conocer en vida. Pero no se apure estimado lector, de usted también sabremos más el día que falte, porque en ese momento es cuando todos se reúnen a comentar todo lo bueno que usted hizo, sus anécdotas, sus aportaciones al bien común, en definitiva su obra. Una pena que no se lo reconozcan hoy, disfrutaría usted más.

Nuestro Rey Emérito, ha oído lo de la muerte del Papa Emérito y, como ustedes se pueden hacer idea, se ha asustado. "¿Será el año de los Eméritos?", se ha preguntado. Como es muy decidido para estas cosas, ha pensado en cuidar su salud un poco más, y qué se ha puesto a mirar con el rabillo del ojo, la dieta que empezará, como ustedes, el lunes próximo.

Don Juan Carlos cumple 85 años y los cumple en ese autoexilio que se ha procurado, impulsado por el Presidente Sánchez, que una noche lo llamó por teléfono y le dijo con voz susurrante: "Que te cojo" y D. Juan Carlos salió corriendo, se metió en un avión y se fue a donde lo han acogido con los brazos abiertos, a Abu Dabi, ese sitio del que todos hablan, pero que la mayoría no ha pisado nunca. A él le cuadraba bastante porque ya sus nietos lo llamaban "Abu", así que medio camino lo tenía hecho.

En el Levante Español lloramos el "agotamiento" del trasvase Tajo-Segura. Digo "agotamiento", porque nos van a servir "gotas" en lugar del chorro de agua que necesitamos. Pero esto no tiene solución, es parte del negocio de los políticos con la España insolidaria, porque les conviene. Luego en estas tierras somos tremendamente generosos con los de aquellas tierras y cuando los acogemos como turistas, no les racionamos los vasos de agua. Algún día deberíamos de pedir el carnet de identidad para beber agua.

La guerra de Ucrania se ha convertido en tan "natural" que hoy he tenido que buscar noticias de allí en los diarios digitales, como un día pasó con Siria que, por cierto, siguen en guerra, pero usted ya no lo oye.

En el deporte hemos de decir que murió Pelé, el rey, del que se ha dicho mucho, pero vivimos en una época en la que la imagen manda y como no tenemos suficientes imágenes de él, los más jóvenes, como yo (no se rían por favor), no terminamos de tener claro cuánto mejor que Messi o Cristiano Ronaldo, era.

Hablando de fútbol, la Copa del Rey ha hecho que algunos equipos de primera salgan sonrojados del campo, al enfrentarse con equipos de inferiores categorías, que los ponían "contra las cuerdas". Esto pasa siempre, porque aquellos, los de segunda y tercera, ven la oportunidad de "lucirse" y le ponen a estos partidos todas las ganas del Mundo.

Como soy un poco "profeta" ya les digo que la mayoría de ustedes, estarán comiendo el Roscón de Reyes y con el rabillo del ojo mirando la dieta que empezarán el lunes, como el Rey Emérito, porque hoy no, hoy es muy pronto todavía y seguimos en plenas fiestas.

Hagan balance de la Navidad. Si han visto a sus seres queridos, si se han sacado fotos riéndose, si han compartido "mesa y mantel", si no se han sentido solos, si han abrazado y si tienen el propósito de volverse a ver... entonces han tenido unas preciosas Fiestas de Navidad, déjenlas en el recuerdo, no las borren, únanlas a los aromas de dulces y asados y permítanse disfrutar de la memoria de esos recuerdos durante todo el año.

Sergio Morales Parra