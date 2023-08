Detenido un hombre por quebrantar orden de alejamiento hacia su ex mujer

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre de 48 años por quebrantar una orden de alejamiento que tenía impuesta respecto a su ex mujer. El incidente tuvo lugar el pasado 2 de agosto cuando una patrulla policial estaba realizando tareas de seguimiento y control en la vivienda de una víctima de alto riesgo de violencia de género, ubicada en el barrio de Los Palmerales.

Los agentes observaron a la expareja del afectado en el portal del edificio. Actuando con rapidez, los agentes se bajaron del vehículo y el individuo, en actitud evasiva, ingresó en el edificio. Después de subir hasta el piso de la víctima y no encontrarla allí, los agentes tocaron la puerta para asegurarse de que la mujer se encontraba a salvo. Los hijos de la pareja fueron quienes abrieron la puerta y afirmaron que sus padres no se encontraban en casa, además de negar la entrada a los agentes.

Mientras los agentes dialogaban con los hijos para recopilar información, el hombre involucrado salió voluntariamente de la vivienda y declaró que sabía que tenía una orden de alejamiento, pero que sus hijos le habían invitado a comer y que su ex mujer no estaba presente. Al no poder verificar esta afirmación, los agentes intentaron ponerse en contacto con la víctima, pero su teléfono estaba apagado. Debido a esto, el individuo fue arrestado y llevado a la comisaría de policía correspondiente.

Este incidente destaca la importancia de la intervención rápida de las autoridades en casos de violencia de género y el cumplimiento riguroso de las órdenes de alejamiento para garantizar la seguridad de las víctimas.