Adios Doña Rogelia

Buenos días. Feliz fin de semana. Para cuando ustedes lean este artículo ya estarán constituidos todos los Ayuntamientos, se habrán firmado los acuerdos más extraños y menos esperados, porque la política provoca "extraños compañeros de cama".



La semana nos ha traído la noticia de la muerte de Mari Carmen, la artista, la ventrílocua más conocida entre los de mi generación. Una mujer que consiguió hacerse un espacio en la televisión y saltó al estrellato con apenas veinte años.



Me encuentro hoy a uno de sus "personajes" más querido, Dña. Rogelia. Andaba perdida entre la gente, porque claro está, acababa de perder a quien no sólo le ponía la voz, también le ponía el alma. Es lo que tiene ser personaje de un ventrílocuo, sin el que te "maneja" no eres nadie, algo así como lo que pasa en la política, tú puedes pensar lo que quieras, pero el que manda en el partido es el que te mete la mano por detrás y te pone la voz y el mensaje, y tú lo sueltas, aunque no te lo creas, pero te va el puesto y el sueldo en ello.



Esto es lo que le ha pasado al Delegado del Gobierno de Madrid, una persona que permanecía en el más absoluto anonimato, hasta que Sánchez le ha metido la mano por detrás y le ha ido abriendo la boca para que dejara el mensaje de que "BILDU ha hecho por los españoles y españolas, más que todos los patrioteros de pulsera". Se quedó tan tranquilo haciéndole media campaña a ese partido, BILDU, con esa frase, decepcionando a los asistentes que estaban en el evento en el que este individuo hablaba y que, muy educadamente, permanecieron sentados, oyendo semejante burrada. PP y VOX tomaron nota, porque esto es lo que realmente piensa el PSOE y todos los que son y serán representantes de ustedes, fruto de las pasadas elecciones de mayo y fruto de las siguientes, de julio, y con esta idea van a "arrasar" en las próximas elecciones.



Algunos "conductores" de programas de noticias se han hecho eco de estas manifestaciones del Delegado del Gobierno de Madrid y han defendido esa posición, es el caso de Angels Barceló, que defendió que, en este sentido, si BILDU tenía terroristas en sus filas, VOX tenía en sus filas "terroristas de violencia de género", un nuevo término, necesario para igualarlos, claro está. Este es un ejemplo de muchos, porque he oído a otros haciendo las mismas comparaciones, ya que el dinero de Moncloa inunda las calles camino de los medios de comunicación.



Bolaños se ocupa también, junto con la Ministra Montero, de llenar las televisiones con calificativos hacia VOX, como homófobos, fascistas, etc. etc., sin darse cuenta de que cuanto más los insultan más confirman a sus votantes que es el partido perfecto para ellos. Alguien no les ha explicado esto.



Por cierto, una simple aclaración, un ciudadano, un colectivo, un partido, pueden estar en desacuerdo con lo legislado en torno a la homosexualidad o a la transexualidad, es lícito no cuadrar con lo que la ley establezca, pero eso no significa que uno sea homófobo, porque ser homófobo es tener aversión hacia la homosexualidad o hacia las personas homosexuales y eso es distinto. Se lo pongo con otro ejemplo, yo estoy en desacuerdo en cómo se han tratado en el terreno laboral, los contratos de prácticas, esto no significa que yo tenga nada en contra de los trabajadores en prácticas, todo lo contrario, lo que considero es que hay otra forma de tratarlo y propondría otro contenido en las leyes. Estar en contra de cómo se ha legislado un apartado de nuestra sociedad, no significa estar en contra de los individuos a los que les afecte la Ley, sino tener una visión distinta de cómo hacerlo. Pero es este el arma que tienen los señores del PSOE y de la izquierda de SUMAR, atacar con insultos que nada tienen que ver con el comportamiento real de PP y de VOX.



Dña. Rogelia, sigue sentada en un banquito de madera, del jardín del centro de la ciudad. Mira, con tristeza, a un lado y a otro. Al principio era un muñeco, ahora, ustedes y yo, podríamos mantener una conversación con ella, porque sabemos de qué España viene, sabemos lo que le cuesta entender los cambios, los avances, porque la sociedad evoluciona. Ella no se quita el refajo ni para dormir, no sea cosa que se le vean las "vergüenzas" y hoy no tenemos vergüenza en mostrarnos como somos, al menos, en la intimidad y los "refajos" no existen ni en las "miembras" de VOX.



Me siento a su lado y me mira con esos ojos saltones. Me lanza una pregunta: "¿Ahora qué va a ser de mi?", y me doy cuenta de que las dudas que tiene son las mismas que tenemos todos: ¿Qué va a ser de nosotros?. La tranquilizo contándole que la voy a llevar a algún pueblo de Castilla, si puedo, al mismo "Orejilla del Sordete", que es donde ella nació y vivió gran parte de su vida, hasta que Mari Carmen, la sacó de allí para traerla a este Mundo, en el que la vida ha cogido carrerilla y las noticias nos "invaden" sin permiso. Ella me responde con todo el cariño que cabe en ese cuerpecito y me asegura que me enseñará cómo es el pueblo, dónde está el lavadero, me dejará darme un baño en un río de aguas cristalinas que bordea la villa y me presentará al alcalde, porque allí el alcalde es siempre el mismo, porque las personas que allí viven son como ella...



Mientras pienso cómo plantear el viaje, observo cómo pasan por delante camiones cargados de partes de Hogueras que van a ser plantadas en Alicante esta semana, para ser quemadas la noche del 24 de junio, San Juan. Me vienen a la cabeza los pueblos de nuestra provincia alicantina que celebran estos días sus Fiestas Mayores, como Catral, Altea, Benidoleig o Benissa, entre otros.



Intento que Dña. Rogelia no le dé muchas vueltas a la situación, así que la entretengo explicándole que hoy haremos una "ensalada de picadillo", que es una ensalada de tomates, cebolla y pepino, muy picaditos, generalmente acompañada de alguna conserva de pescado, como atún y aliñada con aceite de oliva, un poco de zumo de limón y una pizca de sal. Dña. Rogelia siempre acompaña las comidas con "una mijilla" de vino. Mientras se lo cuento, parece que da una cabezadita y yo la dejo descansar, se lo merece...



Disfruten ustedes del fin de semana, de las fiestas, de los amigos y familiares y piensen que cada momento es único e irrepetible.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra