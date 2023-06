Policía indemnizado con 14.500 euros por no ser reconocido su trabajo

El sindicato JUPOL acude a la vía judicial para que la Dirección General de la Policía reconozca las funciones reales que venía realizando un policía como instructor de tiro en Elche

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, consigue que la Dirección General de la Policía tenga que abonar las diferencias retributivas, más los intereses, a un agente de la Comisaría Local de Policía Nacional de Elche, que desde el 6 de julio de 2015, hasta la actualidad venía desarrollando las funciones de Instructor de Tiro y Especialista de Armamento y Tiro, sin plaza asignada para ello y sin percibir las retribuciones complementarias asignadas a este puesto.



Por estos motivos, la justicia falla a favor de las peticiones realizadas por el sindicato JUPOL y ha acordado la indemnización para el policía por las cantidades no percibidas en estos años, unos 14.500 euros, más los correspondientes intereses de demora, así como la imposición de 1.500 euros en costas judiciales para la Administración.

El Secretario Provincial de JUPOL critica el Catálogo de los Puestos de Trabajo



Para el secretario provincial de JUPOL en Alicante, David García, esta

sentencia, demuestra que el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional está completamente obsoleto: "No es acorde a la realidad policial que se vive en las comisarías de la Policía Nacional".



Para García, es incomprensible que se tenga que acudir a la vía judicial para que los policías cobren en función del puesto de trabajo que están desarrollando: "No entendemos cómo en una comisaría en la que realizan las prácticas del Plan Nacional de Tiro policías pertenecientes a cinco comisarías de la provincia de Alicante, unos 1.000 policías, no esté reconocida en el Catálogo de Puestos de Trabajo una plaza de instructor de tiro".



"Desde JUPOL, llevamos años solicitando la creación de esa plaza de instructor de tiro, y año tras año la Dirección General de Policía se niega a ampliar esa plaza, y ha tenido que ser la justicia la que dé la razón a las peticiones de JUPOL", concluye García.