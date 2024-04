¿Influirá el Consell Valencià de Cultura en al alto el fuego en Gaza?

El organismo consultivo valenciano, con mayoría de Compromís-PSOE y Podemos, modifica su orden del día, para pronunciarse sobre los ataques de Israel en Gaza.

El Consell Valencià de Cultura es una institución consultiva y asesora de la Generalitat sobre cualquier materia referida a la cultura valenciana, y la encargada de defender y promover los valores lingüísticos y culturales propios de la Comunidad Valenciana. Con todo, el CVC, que arrancó su andadura en 1985, tres años después de la aprobación del Estatut de Autonomía, se está convirtiendo en los últimos años en una especie de organización de naciones unidas, una 'ONU valenciana'.

El tema no es como para ironizar, pero que el Pleno de hoy lunes, -día en el que Pedro Sánchez comunicará su decisión tras cinco de reflexión- incluye un punto en el Orden del Día, a petición de un número de vocales acreditado para ello por su Reglamento, una resolución sobre el alto el fuego en Gaza, y que no constaba en la convocatoria original, ha revuelto de nuevo las aguas. A juicio de algún consejero consultado por ESdiario, la precipitación y la urgencia en sacar un tema tan doloroso y tan crucial, coincidiendo con otros hechos más domésticos, debilita una hipotética buena intención que no se pone en duda. Y además de insistir en la inoportunidad y el alejamiento de este tipo de Declaraciones grandilocuentes, de los objetivos que son propios de la Institución, y arriesgan ser irresponsables al pronunciarse -no importa en qué términos- al respecto y ahora. Es de suponer que el debate está servido en un Pleno que hasta ahora se presumía sencillo y consensuado …

El CVC, por si no lo recuerdan, cuenta con una presidenta en funciones (Dolors Pedrós a propuesta de Compromís), desde el fallecimiento del insigne bioquímico valenciano Santiago Grisolía, en agosto de 2022. Van a pasar dos años y ni el anterior jefe del Consell, Ximo Puig, ni el actual, Carlos Mazón, han movido ficha respecto de dicha eventualidad. El órgano consultivo cuenta con 21 miembros en su mayoría de izquierda al contrario que el gobierno de la Generalitat.