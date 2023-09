Banco Santander es el más innovador del mundo, según la revista 'The Banker'

La prestigiosa publicación financiera a elegido a la entidad española por el desarrollo único de la tecnología Gravity para digitalizar todo su 'core' bancario.

Banco Santander ha sido elegido "banco más innovador del mundo" por la revista británica 'The Banker', la prestigiosa publicación mensual de asuntos financieros internacionales en inglés propiedad de The Financial Times y editada en Londres

Este reconocimiento se debe a la exitosa implementación de su plataforma digital nativa en la nube llamada Gravity, que Banco Santander está desarrollando en todos los países en los que está presente.

La tecnología de Gravity es única en el sector y ha ayudado a la entidad a convertirse en el primer gran banco del mundo que digitaliza con software propio el 'core' bancario, la parte más crítica de la infraestructura informática de un banco y donde se tramitan las principales operaciones financieras como transferencias de dinero, depósitos o préstamos. Esta transformación ha implicado migrar más del 90% de su infraestructura tecnológica a la nube.

La digitalización del core bancario ha proporcionado al Santander ventajas como un acceso más rápido y sencillo a los datos en horas en vez de en días o semanas, mayor simplicidad en los procesos, la capacidad de lanzar nuevas funcionalidades para los clientes en cuestión de horas y actualizaciones de aplicaciones más frecuentes. Además, ha mejorado significativamente la experiencia del cliente y la oferta de productos y servicios.

La presidenta del Santander, Ana Botín, aseguró que "la innovación es parte fundamental de nuestra transformación y nos ayuda a dar mejor servicio a los clientes, lograr un crecimiento rentable y crear valor".

"Gravity y muchos otros ejemplos del grupo son prueba de ello. La mejor innovación solo es posible con el mejor equipo, así que enhorabuena a todos los compañeros de Grupo Santander que están desarrollando estas soluciones globales. Estamos muy agradecidos con la revista The Banker por este reconocimiento", añadió Botín.

La rápida y eficaz transformación tecnológica de Banco Santander está permitiendo a la entidad ofrecer mejores servicios a sus clientes y mejorar la experiencia global del usuario, razones por las que 'The Banker' ha hecho su elección de "banco más innovador del mundo".