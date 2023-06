Banco Santander, premiado por la relación con los inversores y el reporting

Analistas financieros e inversores institucionales a nivel europeo votan y valoran mejores prácticas de información y comunicación que las distintas entidades ofrecen al mercado.

Banco Santander ha sido galardonado, una vez más, por la prestigiosa revista IR Magazine con los premios Best Annual Report y Best Use of Multimedia for Investor Relations, que ponen en relieve la excelencia en la relación con los inversores y el reporting.

Estos premios, entregados en Londres desde 1990, son un referente en el sector, ya que son los propios analistas financieros e inversores institucionales a nivel europeo los que votan y valoran las mejores prácticas de información y comunicación que las distintas entidades ofrecen al mercado.

En el Grupo Santander recayeron las categorías de Mejor Informe Anual y Mejor uso de multimedia para relaciones con inversores. Además, ha quedado finalista en otras cuatro categorías Mejor relación general con inversores, Mejor Oficina de Relaciones con Inversionistas (con la nominación de Begoña Morenés, Carlos Berastain y Fernando Donoso), Estrella en ascenso de relaciones con inversores (Gerardo Maya) Mejor Innovación en Comunicación con Accionistas.

Santander ha conseguido por segundo año consecutivo el premio al Mejor Informe Anual, que valora el contenido y la forma innovadora de presentar al mercado los resultados, la estrategia, los principales mensajes y datos del Banco. De esta forma, se reconoce el compromiso por la transparencia y la calidad de la información, y por ofrecer formatos digitales e interactivos que respondan de la mejor manera a las necesidades de información del mercado.

Por su parte, el Premio al Mejor uso de multimedia en la relación con inversores valora la capacidad de Santander para utilizar diferentes herramientas multimedia desarrolladas por el Grupo, lo cual facilita la labor de los analistas y la comunidad inversora. El objetivo es que estos profesionales puedan encontrar la información que necesitan de manera fácil y rápida, a través de un entorno digital cada vez más intuitivo y orientado a las necesidades del usuario. Este reconocimiento tiene especial relevancia en un año en el que Santander ha celebrado un Día del Inversor, en el que el rupo hizo público su plan de crecimiento para el período 2023-2025.

Asimismo, en los galardones en los que Santander ha quedado como finalista se reconoce al equipo de Investor Relations como uno de los mejores entre todas las compañías a nivel europeo, y destaca la trayectoria de Begoña Morenés, Carlos Berastain, Fernando Donoso y Gerardo Maya.

Reconocimiento al trabajo en equipo

Estos premios son el reconocimiento a la estrategia de colaboración y al gran trabajo en equipo por parte de diversas áreas globales de Santander, como la Dirección Financiera, Relación con Inversores, Secretaría General, Legal, Recursos Humanos, Banca Responsable, Riesgos, Cumplimiento, Comunicación y Marketing y Presidencia.

Begoña Morenés, directora de Relación con Inversores, destacó que "estos prestigiosos premios constituyen un gran reconocimiento para todo el equipo de Investor Relations y nos reafirma aún más en nuestro compromiso en alcanzar la excelencia y generar valor para nuestros accionistas. Enhorabuena a todo mi equipo, ya que su profesionalidad, su dedicación y su extraordinario equipo de trabajo han hecho posible recibir estos galardones”.