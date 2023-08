Las chicas del Atlético de Madrid estrenan el nuevo Hyundai Kona

El rompedor SUV compacto de Hyundai es el protagonista de la flota de vehículos para la plantilla del Atlético de Madrid Femenino, un “multijugador mejorado” de atrevido aspecto.

Hyundai, patrocinador oficial del Atlético de Madrid desde 2018, ha celebrado la entrega oficial de sus vehículos al primer equipo femenino del club. Esta entrega ha sido realizada en un espectacular acto realizado en Neptuno lugar emblemático para la afición rojiblanca y bajo el claim “Supera tus límites” que va asociado a este rompedor modelo lanzado recientemente.

La plantilla del Atlético de Madrid ha recibido sus vehículos, todos Hyundai KONA, y ha contado con la presencia de jugadoras de la primera plantilla femenina como Lola Gallardo, Carmen Menayo, Sheila García, Sheila Guijarro, Ainhoa Moraza, Cinta Rodríguez, Sonia García Majarín y Marta Cardona. Faltaron a esta cita las jugadoras que han disputado el Europeo Sub-19 y las que se encuentran en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 de Nueva Zelanda patrocinada por Hyundai.

El nuevo Hyundai KONA no sólo se sitúa en la parte alta del segmento por tamaño, sino también por tecnología. Así, estrena el puesto de conducción Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), que ofrece una experiencia totalmente digital gracias a la integración de dos pantallas de 12,3 pulgadas, e integra las últimas innovaciones del equipamiento de seguridad y asistencia a la conducción Hyundai Smart Sense, las funciones de coche conectado Bluelink, actualizaciones automáticas de software Over The Air (OTA), conectividad, equipo de sonido Premium BOSE… y mucho más.

Además, está disponible con una amplia gama de opciones mecánicas, que incluye versiones con motor de combustión interna (ICE), híbridas (HEV) e híbridas ligeras de 48 V, todas ellas con variantes deportivas N Line. En solo unos meses llegarán las versiones 100% eléctricas con la última tecnología en este campo.

Todas las acciones conjuntas entre Hyundai y Atlético de Madrid girarán en torno a la sostenibilidad, la electrificación y la innovación; pilares fundamentales que comparten tanto el club como la compañía. Hyundai en su afán de constante mejora, apoya el fútbol femenino tanto como el masculino. Esta ha sido la primera vez en la historia que una marca hace entrega de flota únicamente al equipo femenino en un evento exclusivo.