Mar Flores se equipara con Terelu Campos y recorta terreno en menos de 24 horas

Famosas, mediáticas, habituales de la pequeña pantalla y las páginas del corazón y ahora consuegras... ¿Qué más se puede pedir? El culebrón familiar está prácticamente asegurado en el couché

Este viernes Carlo Costanzia se sentaba en el plató de ¡De Viernes! para hablar no solo de la detención de sus hermanos Pietro y Rocco Costanzia di Costiglione sino también de su relación con Alejandra Rubio.

Tres meses después de conocerse, su historia de amor está más que afianzada y buena prueba de ello es que el actor ya conoce a Terelu Campos, como revelaba horas antes Carmen Borrego, para disgusto de su sobrina.

"He conocido a la madre de mi pareja, me parece algo normal. Todo fue bien. No me esperaba nada distinto. Estoy encantado de haberla conocido, fue un encuentro cordial y bonito", explicó Carlo, revelando que en cambio su novia no había conocido todavía a su madre, Mar Flores: "Yo tengo una situación más complicada, pero obviamente pasará. Mi madre se enteró, por desgracia, por la prensa de la relación. Ella está al tanto de lo que pasa en mi vida y lo respeta. Si su hijo es feliz con una persona, ella también lo es".

Mar Flores se pone al día con su hijo y con su nuera

Dicho y hecho, apenas 24 horas después de la entrevista, la nieta de María Teresa Campos conocía a su suegra. Como desveló Amor Romeira en el programa de Emma García Fiesta, Flores se encontraba cenando con unos amigos este sábado 11 de mayo en una de las terrazas más populares de la capital, Picalagartos, situada en plena Gran Vía madrileña, cuando Carlo y Alejandra llegaron al local.

Un encuentro que podría no haber sido casual sino planeado, y en el que todo fue "muy amigable". "Se abrazan, se besan. Hay muy buen rollo", explicó la tertuliana de Telecinco, asegurando que la pareja y la modelo estuvieron una hora juntos compartiendo confidencias y risas delante de todo el mundo. "Es la primera vez que ven a Mar Flores con su hijo después de la polémica, ha habido reconciliación", afirmó.

A pesar del morbo del reencuentro, el magacín de las tardes de los fines de semana de la cadena de Mediaset no logró convertir este interés en cifras de audiencia y Fiesta anotó este domingo un 9.2% de cuota de pantalla y 836.000 espectadores, sus datos combinados más discretos desde hace más de un mes.