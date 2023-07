Twitter X: Elon Musk cambia el logo de Twitter

Además de X, Elon Musk también ha creado otras aplicaciones que buscan mejorar la vida de las personas como Neuralink, Starlink, Hyperloop.

Twitter, anteriormente conocido como X.com, ha anunciado un cambio de nombre que lo ha llevado a redirigir su dominio a Twitter.com. La transformación forma parte de la visión de convertirse en una " aplicación todo en uno", similar a WeChat en China según Linda Yaccarino, la directora ejecutiva de la plataforma.

El multimillonario Elon Musk, propietario de la empresa, adquirió Twitter en 2022 por 44.000 millones de dólares con el objetivo de impulsar la libertad de expresión y acelerar el desarrollo de X, la aplicación "de todo en uno".

Twitter fue adquirido por X Corp tanto para garantizar la libertad de expresión como para acelerar X, la aplicación todo en uno", publicó el lunes el propietario de la empresa, el multimillonario Elon Musk.

Twitter was acquired by X Corp both to ensure freedom of speech and as an accelerant for X, the everything app. This is not simply a company renaming itself, but doing the same thing.



The Twitter name made sense when it was just 140 character messages going back and forth – like…