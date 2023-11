¿Qué estilos pasaron por la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2023?

Personalidades del mundo de la cultura, el deporte, la televisión, las redes sociales y, por supuesto, la música, en la alfombra roja de los premios de LOS40, ¡analizamos sus outfits!

La 18ª edición de LOS40 Music Awards Santander 2023 nos ha dejado un recital de los éxitos y artistas más top de la música nacional e internacional, pero su alfombra roja también nos ha regalado multitud de outfits para todos los gustos: básicos, elegantes, folclóricos, futuristas, o traperos. Vamos a analizar algunos de los más sorprendentes, pero también aquellos más minimalistas, pero muy conseguidos, que nos pueden dar ideas para nuestros propios looks.

Aitana arrasa con su cambio de look

La cantante catalana ha optado por un vestido negro largo con una falda asimétrica que deja una pierna al descubierto y con dos tiras anchas que le cubren el pecho. Lo ha complementado, además de con su nuevo color de cabello caoba, con un collar de pinchos y unas botas XXL de vinilo negro, dándole así un auténtico toque “punk” al look, muy alejado de la Aitana de la edición de 2021 y 2022:

El nuevo estilo de la cantante de “Alpha” ha llamado la atención, pero a su vez, respira sencillez y sofisticación. Parece ser que el vestido es de la tienda de lujo David Koma y las botas de la firma italiana de zapatos de lujo Le Silla, pero, amigos, tenemos una mala noticia… Deben saber que el precio medio de ambas tiendas es de unos 1.000 euros por artículo, por lo que quizás debemos buscar una alternativa más económica para los mortales. Por aquí, os dejamos una opción de las altísimas botas de tacón, un básico de armario para romper todos tus looks. Estas botas de la tienda británica online ASOS son clavadas y sólo por 52 euros.

Botas negras por encima de la rodilla con tacón de aguja de charol Glam de Truffle Collection. Fuente: Asos. Los looks más básicos de la gala, pero con estilazo

La influencer, Alba Paul, pareja de la reina de la moda, Dulceida, ha elegido un look básico, pero que desprende estilazo. Una americana negra de rayas verticales de color gris, camisa blanca con corbata negra, pantalones ciclista y botas negras militares. Es sabido por todos que Alba es amante de los trajes y es que lo cierto es que le quedan como un guante. Para esta ocasión no ha arriesgado mucho y ha optado por un acierto seguro. La camisa con la corbata negra es lo que hace diferente a este outfit del típico conjunto de traje y le da ese toque especial tipo “colegiala” o estilo “oficina”.



La influencer, Alba Paul, posa en el photocall de la gala de LOS40 Music Awards Santander 2023. Fuente: Europa Press.

Otro look básico que nos encanta es el de la influencer Ángela Mármol. El outfit que ha elegido la creadora de contenido con 2 M de followers en Instagram y 6,8 M en TikTok, un vestido largo plateado brillante con una increíble espalda abierta, combinado con una coleta alta básica, lo podríamos definir en tres palabras: elegancia, sutileza y glamour. La coleta alta no podía faltar con este vestido de cuello halter que deja toda la espalda al descubierto. Ángela, o los estilistas de Ángela, han conseguido un look llamativo, pero discreto y elegante a la vez.

La influencer, Ángela Mármol, posa en el photocall de la gala de LOS40 Music Awards Santander 2023. Fuente: Europa Press.

Al cantante Depol, que se hizo con el galardón Mejor Artista del 40 al 1, no le vamos a dar el premio al Mejor Look de la gala, pero sí vamos a felicitarle por saber animar un conjunto básico. Depol va todo de negro, el color más básico por excelencia, sin embargo, las prendas han sido muy bien seleccionadas: camiseta negra (creemos que de tirantes anchos), americana negra y pantalones negros. Aquí, el detalle está en los complementos y en las texturas. Le ha restado formalidad al look eligiendo una camiseta en lugar de camisa y complementándolo con una cadena color plata oscura y unos pantalones de cuero o polipiel negros, ambas prendas le dan un toque “fresco” y “rockero” al outfit.

El cantante Depol posa en el photocall de la gala de LOS40 Music Awards Santander 2023. Fuente: Europa Press.

El look de la cantante Marta Sango, el más futurista

Claramente, el vestido de Marta Sango no es muy habitual verlo, siquiera, en una ocasión especial. Pero claro, es la gala de LOS40 Music Awards Santander 2023, y aquí, vale todo. Es el momento de llevar un collar de perlas blancas XL, unas botas blancas hasta el muslo y un vestido plateado, cuyas hombreras parecen simular el casco de un astronauta. Podríamos decir que es el outfit más atrevido que ha pasado por la alfombra roja.