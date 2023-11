Xuso Jones reconoce que ser influencer no es un trabajo duro

Se reanuda la polémica de la profesión de influencer, pero esta vez en sentido positivo. Las redes aplauden que el cantante, Xuso Jones, reconozca que ser influencer no es un trabajo duro.

Durante el photocall de la gala de la 18ª edición de LOS40 Music Awards Santander 2023 el cantante Xuso Jones (@xusojones) y la influencer Ana Brito (@elshowdebriten), respondieron a la polémica pregunta de “¿Ser influencer es un trabajo duro?” y su respuesta fue aplaudida en las redes sociales.

"Quién diga que ser influencer es un trabajo duro... es que no le da"

El periódico El HuffPost les preguntó a la pareja de presentadores del podcast “Poco se habla!” si consideraban que ser influencer es un trabajo duro. Mientras que Xuso, que además de ser cantante, también es influencer, respondió con contundencia y asombrado “¡Qué va a ser duro!” (ser influencer) su compañera, Ana Brito, comentó “A mí me parece durísimo”. Aunque, después, rectificó y aclaró en tono irónico “Yo es que no soy influencer, soy gilipoller”. Además, Xuso continúo: “No me parece un trabajo duro. Me parece que tienes que tener muchísima constancia, lleva mucho sacrificio, pero trabajo duro… Hay trabajos que son muy duros, y no se puede llamar a esto un trabajo duro. Y quién te diga lo contrario, es que no le da” a lo que Ana Brito respondió: “Estoy de acuerdo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El HuffPost (@elhuffpost)

Los comentarios han ido en aumento en la publicación aplaudiendo que, por fin, algún creador de contenido, reconozca que la profesión de influencer no es “un trabajo duro”, cómo si han llegado a afirmar influencers muy reconocidas, sobre todo, en TikTok, como Lola Lolita, que acumula 11,2 M de followers en esta red social, o Marina Rivers, con 7,3 M.

Lola afirmó que “la gente solo ve un par de tiktoks de quince segundos, dos historias y creen que no doy un palo al agua, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás” y Marina se quejó de que ser influencer es un trabajo duro de muchas horas que “no tiene ni vacaciones”. Ambas declaraciones hicieron explotar las redes sociales y llovieron críticas a ambas, ya que los usuarios defendían que hacer “bailes” y ganar importantes sumas de dinero no podía compararse con los trabajos que conllevan estar varias horas fuera de casa por un salario imposible de comparar con el de los creadores de contenido.