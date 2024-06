¿Carne de pollo de Lidl contaminada? Lidl afirma que no

Un estudio europeo en 2024, del OBA encontró que más del 70% del pollo de Lidl en España estaba contaminado con bacterias resistentes a los antibióticos. Sin embargo la empresa lo niega.

Los productos analizados incluían diferentes partes del pollo, como alitas, jamoncitos y pechugas, comprados en Madrid, Valencia y Barcelona.

Lidl niega tales acusaciones, destacando los numerosos controles de calidad que se realizan a sus alimentos. Además, destaca que las bacterias no son exclusivas de sus proveedores y enfatiza la necesidad de cocinar adecuadamente el pollo para evitar riesgos. Lidl se reserva la opción de emprender acciones legales ante esta campaña que desprestigia su imagen.

Alerta por contaminación en el pollo de Lidl: análisis del Observatorio de Bienestar Animal

En junio de 2024, se reveló una preocupante contaminación bacteriana en la carne de pollo vendida por Lidl. El Observatorio de Bienestar Animal ( OBA ) descubrió que más del 70% de las muestras analizadas contenían bacterias resistentes a los antibióticos, generando preocupación entre consumidores y autoridades sanitarias.

Resultados del estudio

El análisis microbiológico a escala europea impulsado por el OBA y otras entidades animalistas mostró que el 70% de las muestras de pollo de Lidl en España estaban contaminadas con bacterias resistentes a los antibióticos.

Los productos españoles analizados incluyen alitas de pollo partidas sin punta, jamoncitos de pollo, cuarto trasero de pollo, canal de pollo y pechuga de pollo, comprados en Madrid, Valencia y Barcelona.

En comparación, un tercio de los productos en Alemania y un 58% en Reino Unido presentaron la misma contaminación. Estas bacterias pueden provocar infecciones urinarias, neumonía y septicemia. , y la resistencia a los antibióticos es un problema de salud significativo, causando aproximadamente 35.000 muertes anuales en Europa​ ( La Opinión de Murcia )​.

Presencia de Patógenos

El estudio también detectó patógenos que causan diarrea. El 83% de la carne de pollo de Lidl España contenía Campylobacter, que puede provocar desde una infección asintomática hasta diarrea severa con fiebre y enfermedades secundarias como inflamación articular y el síndrome de Guillain-Barré.

A demás, el 83% de las muestras contenían Escherichia coli y el 38% Enterococos. Estos patógenos pueden causar infecciones urinarias y, en el caso de E. coli, intoxicación sanguínea. Los Enterococos pueden llevar a infecciones crónicas del tracto urinario, y la resistencia a los antibióticos estándar dificulta el tratamiento de estas patologías.

El laboratorio también encontró Listeria monocytogenes en el 38% de los productos en España, que puede causar serios problemas en fetos, incluyendo abortos espontáneos, y enfermedades graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Recomendaciones y medidas propuestas

Reducción del uso de antibióticos

Organizaciones como Equalia han llamado a reducir significativamente el uso de antibióticos en la ganadería . La sobreutilización de estos medicamentos no solo fomenta la resistencia bacteriana, sino que también afecta negativamente al bienestar animal . Equalia lidera una campaña para que Lidl se adhiera al Compromiso Europeo del Pollo (ECC), una iniciativa que busca mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar animal mediante prácticas más sostenibles y humanas.

Mejoras en el bienestar animal

Para reducir la necesidad de antibióticos , es crucial mejorar las condiciones de vida de los animales en las granjas. Esto incluye proporcionar más espacio para la atención, mejorar la higiene y garantizar el acceso a un veterinario adecuado.

Implementar estas medidas no solo mejorará la calidad de vida de los animales, sino que también disminuirá la incidencia de enfermedades, reduciendo así la necesidad de tratamientos antibióticos.

Respuesta de Lidl

Lidl ha negado las acusaciones, asegurando que sus productos no provienen de las granjas implicadas. La empresa afirma realizar controles y auditorías rigurosos a sus proveedores para garantizar el cumplimiento de los estándares de bienestar animal. Sin embargo, las organizaciones continúan presionando para que Lidl adopte medidas más estrictas y se adhiera al ECC​.

Esdiario se ha puesto en contacto con el departamento de prensa de Lidl , que nos ha remitido un comunicado sobre estas graves acusación del análisis del Observatorio de Bienestar Animal (OBA):

"En primer lugar, queremos dejar constancia de que garantizar la calidad de nuestros productos es una prioridad para Lidl , extendiéndola a los propios procesos para garantizar que los productos conserven las mejores condiciones desde el proveedor hasta el cliente final.

Para ello, realizamos controles exhaustivos. de calidad a lo largo de toda la cadena de suministro a través de organismos independientes y acreditados. De hecho, tal es nuestra prioridad, que nuestra política de compras (incluida la de productos cárnicos) establece límites más estrictos que los propios requisitos legales de todos.

Nuestros proveedores cuentan además con avales de certificación internacionalmente reconocidos como International Food Standard (IFS) o el British Retail Consortium (BRC) que certifican los más altos estándares de calidad, y en especial la seguridad alimentaria. , tanto autoridades como servicios sanitarios también realizan controles de todos nuestros proveedores y de la carne de ave que comercializamos en nuestras tiendas, asegurando así que cumplen con todos los requisitos de la legislación vigente.

Por desgracia , no es la primera vez que esta organización lanza una acusación contra Lidl a través de los medios de comunicación y sin contrastar su información previamente con nosotros. De hecho, sus dos últimas denuncias resultaron ser falsas y en esta ocasión, contamos con certificados de análisis -realizados por Lidl y por nuestros proveedores a través de laboratorios acreditados- que contradicen categóricamente la información de su estudio.

En este sentido, entendemos esta campaña como una nueva acción que pretende desprestigiar la imagen de nuestra empres a con información falsa y/o no contrastada. Y más teniendo en cuenta que, los artículos supuestamente analizados en este estudio son producidos por proveedores que suministran carne de pollo a una gran mayoría de las cadenas de distribución españolas.

Por todo ello, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales contra esta asociación para defender nuestro honor y nuestra reputación.

Desde hace un tiempo, esta entidad mantiene una cruzada contra Lidl con el único objetivo de presionarnos para formar parte del Compromiso Europeo del Pollo (ECC). Como empresa referente en bienestar animal, tanto en España como en Europa, apoyamos todas las iniciativas en favor de dicha causa, incluidos los objetivos que defienden el ECC -que compartimos y en los que ya estamos trabajando- si bien, solo nos podemos comprometer con aquellas que tengamos la seguridad de poder cumplir de manera realista tanto en la forma como en los plazos medidas en cada uno de los mercados.

Para poder cumplir plenamente con las exigencias del Compromiso Europeo del Pollo de aquí a 2026, se necesita una amplia alianza de toda la, entre el sector de la distribución, los productores, la industria avícola y las ONG, entre otros. Así se ha trasladado desde el grupo Lidl a los representantes internacionales del Compromiso Europeo del Pollo (Open Wing Alliance) con los que se han mantenido varias conversaciones a lo largo de estos meses.

Por último, y respecto a esta última acusación, nos gustaría recordar que las bacterias que una carne fresca de pollo pueda contener no son consecuencia del método de cría de nuestros proveedores en particular, sino que representan un reto general para toda la industria de la carne. . avícola. Además, en todos nuestros envases siempre especificamos de forma transparente que el producto debe ser cocinado completamente antes de su consumo y que es necesario cumplir con las normas de higiene durante el proceso. De este modo, si se manipula de forma correcta no existe ningún riesgo sanitario para el consumidor."

Impacto en otros países

Aunque el estudio se centra en varios países europeos, incluida España, la situación en otros lugares podría ser similar . Equalia y otras organizaciones subrayan la importancia de reducir el uso de antibióticos en la ganadería a nivel europeo para proteger la salud pública y mejorar el bienestar animal en toda la cadena de suministro.

En conclusión, el informe del Observatorio de Bienestar Animal sobre la carne de pollo de Lidl ha revelado una grave situación de contaminación bacteriana y resistencia a los antibióticos. Las organizaciones de bienestar animal y seguridad alimentaria están pidiendo medidas urgentes para reducir el uso de antibióticos en la ganadería y mejorar las prácticas de bienestar animal.

Solo con un compromiso firme de los productores y minoristas se podrá garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales, protegiendo así la salud de los consumidores.

La cadena Lidl niega tales acusaciones, y afirma que realiza exhaustivos controles de calidad , y enfatiza que se debe cocinar adecuadamente el pollo para evitar riesgos. Además se reserva el derecho de emprender acciones legales frente a quienes han lanzado tales acusaciones contra su buen nombre.