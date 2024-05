Quién quiere a Taylor Swift teniendo a Leticia Sabater: llega su hit del verano

La cantante catalana lanza 'Titi cómeme el toto' y, como era de esperar, no deja indiferente a nadie con una letra sesuda y un videoclip a la altura de las expectativas.

Qué tiemble Taylor Swift. En la que se ha bautizado en España como la semana de “la Taylor” por sus dos conciertos en el Santiago Bernabéu -29 y 30 de mayo- ha aparecido Leticia Sabater con su tradicional canción veraniega para dejar en anécdota el The Eras Tour de la estadounidense. Haciendo referencia a otra estrella internacional como Bad Bunny, la cantante y actriz catalana ha lanzado su “Titi cómeme el toto”. Como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie.

Tres minutos de Leticia Sabater en estado puro. Lo cutre llevado al siguiente nivel. Tanto es así que, tal y como dicen algunos comentarios del vídeo, es capaz de atraparte pero no sabes muy bien por qué. Pero ahí reside la gracia de las canciones de la artista española cuyo single sobre estas fechas da el pistoletazo de salida al verano. Antes eran Giorgi Dann y King África y ahora es Letizia -y no la reina- la que está al mando.

Con “Titi cómeme el toto” Letizia Sabater sigue la estela de sus grandes éxitos veraniegos como “La Salchipapa”, “Toma pepinazo” o “Barbacoa al punto G”. Lo que realmente no se ha comido la cantante ha sido la cabeza para la letra de su nuevo hit, que se resume en “Titi, cómeme el toto, cómemelo to, to, to, miau, miau, miau”, intercalado con palabras sueltas como “verano caliente, baby empodérate, fiesta, DJ, playa, arena o sexo".

Todo ello acompañado de una base electrónica y una puesta en escena a la altura, con clase magistral de pole dance incluida acompañada en todo momento de acrobacias y sensuales coreografías con sus bailarines en el sótano del "famoso bar de copas Kube Madrid", tal y como se detalla en los créditos de casi un minuto.

Así han reaccionado las redes a 'Titi cómeme el toto'

Lo importante: que ha gustado -a su manera- a la gente, que al menos se ha divertido viendo la nueva obra de la artista catalana, a la que piden para Eurovisión y califican de auténtico icono. Tampoco falta la ironía que seguro Leticia Sabater se toma de buena gana ya que son gajes del oficio.