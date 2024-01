Cine y sofá: un frío accidente y una joya del cine clásico

La película de Bayona, muy bien hecha, es la apuesta de Netflix para este invierno. La genial obra de Lubitsch fue declarada "bien histórico" por la Biblioteca del Congreso de EEUU

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE (2023)

Dr. J. A. Bayona / 144 min

"La sociedad de la nieve" es una película dirigida por Juan Antonio Bayona, basada en el libro homónimo de Pablo Vierci y estrenada mundialmente en Netflix el 4 de enero de 2024. La película narra el terrible accidente aéreo que sufrió un grupo de jugadores de un equipo de rugby, el Old Christians Club de Montevideo, en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, quedando atrapados en medio de la cordillera de los Andes en octubre de 1972 y luchando durante 72 días contra la montaña, las bajas temperaturas y la nieve. De las 45 personas que se estrellaron, sólo 16 lograron sobrevivir.

La historia, mundialmente conocida por todos, fue adaptada con anterioridad al cine por Frank Marshall en 1993 con el título "¡Viven!", basada en libro publicado sobre la tragedia por el escritor inglés Piers Paul Read, "Alive: The Story of the Andes".

En esta ocasión, 30 años después de la cinta de Marshall, Bayona ha trabajado con mucha pasión en este proyecto (que tenía en mente realizar desde hace más de diez años), profundizando emocionalmente en la sociedad que se creó tras el accidente. Para ello, ha contado con actores argentinos y uruguayos que han interpretado sus personajes en su idioma original, con la intención de aportar una visión más realista y menos hollywoodiense de lo sucedido. Según palabras del propio director, "La película es un ejercicio de recuperar la memoria de los que se quedaron" y ha señalado que la elección de actores desconocidos es un acierto para no dar protagonismo a un personaje interpretado por un actor reconocido, sino al conjunto de supervivientes, dando únicamente más fuerza al narrador principal, que fue uno de los pasajeros, Numa Turcatti.

La película es asombrosa en el apartado técnico, con una producción apabullante. Gran trabajo del equipo de efectos visuales (ya que rodaron en Sierra Nevada con geografía de los Andes) y del equipo de sonido, montaje, fotografía, vestuario, maquillaje... Se nota el presupuesto, y Bayona en este sentido ha realizado un gran trabajo. Aunque hay aspectos que me han convencido menos, como la intención de haber dado más importancia al grupo, restándosela a las individualidades.

Tuve la sensación, al ver la película, de que los personajes se pierden para el espectador. Cuesta diferenciar quién es cada uno de ellos. Noto que me falta el cambio de roles y de liderazgo que se produjo entre los supervivientes, tal y como ellos indicaron que ocurrió, y la relación que mantuvieron entre ellos a lo largo de esos 72 días. También siento algunos de los diálogos demasiado espirituales y exagerados para la edad de los personajes, buscando de esta manera, conectar fácilmente con las emociones del público. Bayona parece que evita el conflicto y huye de las debilidades, para mostrarnos un grupo de una fortaleza espiritual enorme y solidaria sin límites ante la adversidad, carente de discusiones, altercados, disputas y poco creíble en algunos momentos del filme. Es por ello por lo que, aún pensando que es una buena película, no me ha llenado tanto como esperaba y el resultado final me ha dejado bastante frío, nunca mejor dicho en este caso.

Aún así "La sociedad de la nieve" es una obra que está teniendo muy buena aceptación por parte del público, clausuró la Mostra de Venecia y es la gran apuesta de Netflix para esta edición de los Oscar, siendo elegida por la Academia de Cine española para representar a España como mejor película internacional.

EL BAZAR DE LAS SORPRESAS (1940)

Dr. Ernst Lubitsch / 94 min.

"El bazar de las sorpresas" es una joya del cine clásico dirigida por Ernst Lubitsch en 1940, inspirada en la obra de 1937, "Parfumerie", del escritor húngaro Miklós László y con un excelente guion de Samson Raphaelson, colaborador habitual del director, que sigue de cerca la obra original.

Ambientada en una tienda de Budapest regentada por el señor Hugo Matuschek, dos empleados, Alfred Kralik (interpretado por James Stewart), y Klara Novak (interpretada por Margaret Sullavan), no se llevan nada bien y tienen discusiones constantemente. Pero cada uno, deseando encontrar su media naranja, mantienen una relación por correspondencia anónima con otra persona del sexo opuesto, sin darse cuenta de que son ellos mismos quienes se escriben. La interacción entre los protagonistas está llena de encanto e ingenio, gracias a la habilidad de Lubitsch para crear situaciones cómicas y románticas, equilibrando en la pequeña tienda, la ligereza y la profundidad emocional de la química que desprenden la pareja de actores.

En resumen, el director consigue realizar una imborrable comedia romántica, llena de detalles ingeniosos provocados por la comunicación a través de cartas anónimas, y logra anticiparse a la modernidad actual de las relaciones a larga distancia y mediante redes sociales.

La obra, en su momento, no tuvo un éxito inmediato y no estuvo ni siquiera nominada a los premios de Hollywood. En la 13 edición de los Oscar compitieron películas maravillosas que en la actualidad, cada una de ellas, merecerían el premio a la mejor película. Cintas como "Rebeca" de Hitchcock, "Historias de Filadelfia" de George Cukor y "Tormenta mortal" de Frank Borzage (ambas con James Stewart de protagonista),"La carta" de William Wyler, "El Gran Dictador" de Charles Chaplin o "Las uvas de la ira" de John Ford.

El filme fue declarado "cultural, histórico y estéticamente significativo" por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y escogido para su conservación por el National Film Registry.

En 1998 Norah Ephron realizó un conocido remake que tituló "Tienes un e-mail", con Tom Hanks y Meg Ryan como protagonistas.

Una deliciosa comedia de la que pueden disfrutar en FILMIN.