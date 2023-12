Cine y sofá: el clásico de la Navidad y el regreso de un mito

¿Quién no ha visto alguna vez "Qué bello es vivir" por estas fechas? La histórica película de Frank Capra se puede ver estos días junto a la nueva entrega de otra leyenda, Indiana Jones.

Indiana Jones y el dial del destino (2023)

Dr. James Mangold / 154 minutos.

"Indiana Jones y el dial del destino", es la primera entrega de la serie no dirigida por Spielberg, quien permanece de todos modos como productor ejecutivo, pasando esta vez la batuta como director a James Mangold. La misión del nuevo realizador de esta quinta cinta sobre el explorador tan conocido por todos, no era en absoluto sencilla. Tenía la difícil tarea de conjugar la nostalgia que provoca el personaje, con la de aportar frescura a una saga que dejó un sabor agridulce por la mala acogida de la anterior entrega "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal".

Para ello, han contado con un guion hábilmente tejido por Jonathan Kasdan y David Koepp, incorporando nuevos personajes -interpretados por Mads Mikkelsen, Ethan Isidore, Phoebe Waller-Bridge y Antonio Banderas-, y rescatando a algunos antiguos como su fiel aliado Sallah (John Rhys-Davies), y su primera pareja Marion Ravenwood (Karen Allen).

La estructura de la película es similar a la de anteriores entregas, comenzando con un prólogo plagado de acción, y utilizando flashbacks sobre un relato ocurrido en el pasado de Indiana Jones contra los nazis. En esta ocasión, se trata de sorprender al público trasladándole a los años 40, gracias a un Harrison Ford rejuvenecido con un CGI prácticamente impecable, y narrando el enfrentamiento que tuvo con el tercer Reich por adueñarse de la mitad del dial del destino. Una vez concluido ese episodio, volvemos a 1969, momento en el que transcurre el filme y comienza la nueva aventura para encontrar la segunda mitad del artefacto.

Ford, con su inconfundible carisma, y sin pesarle los años, retoma de nuevo el sombrero y el látigo del arqueólogo intrépido, para hacernos recordar quién fue ese aventurero que, a pesar de su actual edad, todavía tiene lo suyo.

No obstante, la película no ha estado exenta de críticas y, como se esperaba, ha provocado división de criterios entre el público. En mi opinión, el listón de las tres primeras entregas era muy alto y aunque no llega a la misma altura que ellas (tampoco esperábamos que pudiese hacerlo), sí logra recuperar al personaje, ofrecernos una muy entretenida película de aventuras y dar a la serie un final digno .

El 15 de diciembre se estrenó en la plataforma Disney.

¡Qué bello es vivir!

Frank Capra / 130 minutos.

"¡Qué bello es vivir!" es la joya del cine clásico navideño por excelencia. Dirigida por Frank Capra y estrenada el 20 de diciembre de 1946, es una de las películas más optimistas y emotivas de la historia. Su magistral dirección, un texto soberbio, una preciosa banda sonora compuesta por Dimitri Tiomkin y la fabulosa interpretación de los actores principales y secundarios, han convertido la cinta en un filme imperecedero.

El director tiene en sus manos un guion que se adentra en la fantasía y que tiene la valentía de dividir la cinta en dos partes muy diferenciadas. El comienzo es un relato crudo sobre la precariedad económica y sus efectos en una buena persona, George Bailey (interpretado excelentemente por James Stewart), que lucha por sacar adelante a los suyos, haciendo frente a Henry F. Potter, un banquero sin escrúpulos encarnado a la perfección por Lionel Barrymore.

Desesperado por las circunstancias y asediado por las deudas, no encuentra salida. Es, en ese momento, cuando el filme da un giro sorprendente (no quiero hacer spoiler para quienes aún no la han visto), que solamente la habilidad de Capra pudo hacer que resultase auténtico, abordando temas universales como la amistad, la generosidad y el impacto que una persona, sin saberlo, puede ejercer en las vidas de los demás.

Frank Capra, que ejerció como coguionista, productor y director, se sorprendió por la poca acogida que tuvo en taquilla, ya que siempre la consideró su mejor trabajo; el paso del tiempo la ha colocado en el lugar que le corresponde y rápidamente se convirtió, en multitud de países, en un clásico de estas fiestas, con continuas reposiciones en las programaciones televisivas navideñas .

"¡Qué bello es vivir!" está considerada como una de las mejores obras de la historia del cine; nominada a cinco premios Óscar, incluyendo Mejor película, ha sido reconocido por el American Film Institute, como una de las 100 mejores películas estadounidenses de la historia, situándola en un envidiable puesto 11.

En resumen, las navidades no son lo mismo sin este filme, que va adquiriendo vigencia cada año que pasa. Una sociedad actual, tristemente cada vez más despegada y dispersa, encuentra en "¡Qué bello es vivir!", la esperanza y el recuerdo de esas navidades, donde lo que más importaba era la felicidad del hogar, dentro del cual la unidad familiar era una fortaleza inquebrantable.

La pueden disfrutar en Prime Video y en FILMIN.