La moral de Yolanda Díaz: no le gusta involucrar a parejas… salvo si eres Ayuso

La vicepresidenta segunda reprocha que “en política se tenga que involucrar a las parejas sentimentales de los políticos” y acto seguido queda en evidencia atacando al novio de Ayuso

Sacar trapos sucios de las parejas de los políticos está mal, salvo si es sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Con este descaro defendía la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, su doble moral, diciendo una cosa y practicando segundos después la contraria en función de si la pareja es de un político de izquierdas o de derechas.

"Cuando alguien en política debe acudir a involucrar a las parejas sentimentales de los políticos en la pugna partidista no le acompaña la razón", expresaba Yolanda Díaz al ser preguntada por los negocios de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

Sin embargo, acto seguido y cuestionada sobre si esa doctrina vale también para el novio de Ayuso, Yolanda Díaz se desdice y ataca a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusándole de “haber cometido hechos muy graves”.

"No me gustaría tener que hablar de esto, de la pareja como si no es la pareja, me da exactamente igual... A los hechos me remito, ha cometido irregularidades gravísimas", continúa Yolanda Díaz sobre la pareja de Ayuso, a la que acusa de “gestionar la Comunidad de Madrid como si fuera su piso de lujo”, otra alusión a la vivienda del novio.

La doble moral de Yolanda Díaz con las parejas no ha pasado desapercibida y muchos le responden que “es capaz de decir lo contrario en dos frases seguidas” o “la capacidad de asegurar algo y desdecirse en menos de 20 segundos es alucinante”.