Diada de ERC y Junts: guerra frontal en el independentismo por el sí a Sánchez

Los de Pere Aragonès cantan “independencia” mientras reciben gritos y abucheos a partes iguales y la ANC pide no apoyar a nadie en la investidura con la ‘amnistía’ sobrevolando Barcelona

El 11 de septiembre no sólo es el día del atentando de las Torres Gemelas de Nueva York, también es la Diada de Cataluña, y el año 2023 ha estado marcado por las negociaciones del futuro gobierno de España que según la aritmética electoral dependen de los independentistas catalanes en general y del voto de Junts, el partido liderado por el prófugo Carles Puigdemont, en particular.

Así, como es habitual, en las tradicionales manifestaciones del independentismo del 11 de septiembre ha habido una competición entre ERC y Junts por ver quién se hace más de notar en la calle, entre aplausos de los afines y abucheos de los que consideran que su posición es de “traidores” al independentismo.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha exigido a ERC y Junts "no apoyar la investidura de ningún candidato a la presidencia del Gobierno si no es claramente para hacer la independencia" y les ha pedido textualmente no dejarse engañar.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado que ERC ha "abierto camino hacia la amnistía y la autodeterminación gracias a su apuesta por la vía de la negociación con el Gobierno”. ERC ha recibido tanto abucheos como aplausos en la Diada tanto en la manifestación como en la ofrenda floral.

Participantes en la Diada han exigido la dimisión de Pere Aragonés y su gobierno.

Desde Junts, Jordi Turull ha exigido "el pago por adelantado" para apoyar una investidura. "No nos sirven las palabras ni las promesas. Ya son demasiados engaños durante años. Carles Puigdemont ya dejó claras las condiciones para negociar". En este sentido, afirmó que no ha habido conversaciones, "hay conversaciones, pero no negociaciones", e ironizó hacia ERC sabiendo que ahora Junts tiene la sartén por el mango.

El brazo más radical pide el no a Sánchez

Aragonès ha reivindicado que ERC ha "abierto camino hacia la amnistía y la autodeterminación gracias a su apuesta por la vía de la negociación con el Gobierno"

"No puede haber ninguna negociación que no tenga muy claro que es por la independencia", ha dicho este lunes en declaraciones a los medios tras participar en la tradicional ofrenda de la ANC al monumento de Rafael Casanova por la Diada.

Pinchazo de asistencia

La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en 115.000 personas los asistentes a la manifestación de la ANC, según fuentes municipales. Según la ANC, 800.000. La marcha de este año se ha dividido en cuatro columnas que han salido de la Ciudad de la Justicia, la Escuela Proa, la Estación de Sants y la plaza Letamendi y que han confluido en la plaza de España.

La movilización, bajo el lema Via fora -un histórico grito de alarma en la Cataluña medieval-, ha llegado a la plaza, donde las cuatro pancartas se han girado para mostrar un mosaico con la leyenda Por la independencia, via fora.