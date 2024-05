Tras reactivar su carrera en GHVIP Zeus Tous "traiciona" a Telecinco en Antena 3

El hijo de Sara Montiel fue de los fichajes polémicos de la última edición VIP del reality tras mucho tiempo desaparecido y copó no pocos titulares que ahora rentabiliza en la competencia.

Cuando Zeus Tous Montiel fichó como concursante del último GH VIP de Telecinco llevaba mucho tiempo desaparecido de la primera línea y los más jóvenes prácticamente no conocían a su mítica madre, Sara Montiel, cómo para conocerle a él o su carrera musical.

Su paso por la casa más famosa de Guadalix reactivó su nombre y copó no pocos titulares, más que nada por su controvertida relación dentro y fuera del concurso con Susana Bianca.

Ahora Zeus Montiel saca nuevo disco y está de promoción de su nuevo single Ma Cherie pero, curiosamente, no fue en Telecinco que este lunes el cantante decidió hacer "gira" sino en la competencia, en el Y Ahora Sonsoles de Antena 3 que, curiosamente, trae por la calle de la amargura a los directivos de Mediaset con las cifras de audiencia.

A preguntas de Sonsoles Ónega, el cantante no solo habló de su música sino de su famosa madre, en la que siempre confió y a la que siempre pidió consejos. Lamentó Zeus que a pesar del esfuerzo y la dedicación, mucha gente le pone una etiqueta por el hecho de apellidarse Montiel: "Ser el hijo de también tiene su parte oscura", dejó claro, aunque también le haya abierto muchas puertas.

No faltaron las confesiones íntimas y reconoció que no pudo despedirse de sus padres: "Vivo con ello pero no lo he podido curar".

La pequeña "traición" del ex de Gran Hermano VIP se saldó con liderazgo de Antena 3 en su franja y un 12.2% de share y 924.000 para Y Ahora Sonsoles que volvió a imponerse al TardeAR de Ana Rosa Quintana en Telecinco (10.9% y 850.000).