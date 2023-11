Lo que le espera al "rehén Sánchez": Belarra y Rufián denuncian a ... Netanyahu

Los que amnistían a los golpistas del 1-O se ponen escrupulosos con el derecho de Israel a defenderse del los ataques terroristas de Hamas. Y los costaleros de Pedro Sánchez para la legislatura que arrancará este próximo jueves ya enseñan la patita de lo que se avecina. Podemos y ERC puentean al ministro de Exteriores con una iniciativa peculiar.

We are witnessing a live genocide by the State of Israel in Palestine, and I don't want to be an accomplice. Today it's Palestine, tomorrow it could be anyone.



That's why I ask you to support by signing the initiative