El PP acorrala a Bolaños: "pare de blanquear el terrorismo y presionar fiscales"

“En una democracia normal el Gobierno no trata mejor a los delincuentes que a los policías”, indica Tellado. Cuca Gamarra: “cambian la ley por un prófugo y no para desalojar a okupas”

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha sido el protagonista indiscutible de la sesión de control al Gobierno en el Congreso ante la ausencia de otros ministros como la vicepresidenta María Jesús Montero. El PP ha dirigido sus dardos a Bolaños con varias preguntas al hombre fuerte de Pedro Sánchez sobre asuntos como amnistiar el terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic, las presiones a fiscales y jueces o la modificación de la LeCrim para contentar a Junts.

“Dejen de blanquear el terrorismo porque gobiernen con sus herederos y le hayan hecho ministro”, ha comenzado un contundente Miguel Tellado su réplica a Félix Bolaños, indicando que al ministro “se le ha atragantado el desayuno y si lo de Tsunami no fue terrorismo, a qué viene el empeño del Gobierno de incluir el terrorismo en la ley de amnistía”.

“Permítame una lección de primero de Estado de Derecho en una democracia normal: a los delincuentes no se les trata mejor que a los policías en una democracia normal, el Gobierno no pacta con aquellos que quieren destruir y debilitar el país en una democracia normal y el ministro de Justicia no defiende a los que atacan a los jueces en una democracia normal”, ha señalado el portavoz en el Congreso del PP.

Miguel Tellado ha reprochado a Félix Bolaños “las presiones a los fiscales que les han pillado” y que “pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos, pretende amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías, pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el Rey en julio de 2020 y pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la Fiscalía en el sumario 5 de 2021 como organización terrorista”.

“Estos actos fueron pensados y planificados en Ginebra y con la ayuda de Arnaldo Otegi su socio. Este gobierno cree que hay terrorismo bueno y que se pueden apoyar en quienes lo defienden y ustedes lo justifican”, ha terminado Miguel Tellado su repaso a Félix Bolaños.

Cuca Gamarra: "cambian la ley por un prófugo"

Cuca Gamarra por su parte ha indicado al ministro de Justicia y Presidencia que “cambiar el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal para beneficiar a una sola persona, a un prófugo, sí, pero si hay que hacerlo para desalojar a los okupas eso ya no”.

“Si hay que presionar a los fiscales para blindar a Carles Puigdemont, pues se hace, que para eso está el Fiscal General del Estado, el que usted acaba de ratificar después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo por desviación de poder. Pero si hay que presionar en Bruselas para defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos para defenderlos, no lo hacen”, ha continuado la secretaria general del PP.

“¿Para quién gobiernan ustedes? Le diré lo que opina la mayoría de los españoles: para sí mismos y para sus socios”, ha concluido Cuca Gamarra. El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, también ha cuestionado a Félix Bolaños, ironizando con “la sastrería en la que se ha convertido la Moncloa. Cada vez que el independentismo tiene una necesidad, Sánchez les consigue un traje a medida”.