Milei se convierte en el dentista del socialismo: "Es esclavitud o muerte"

El presidente argentino organiza en el acto de Vox un discurso donde critica sin piedad la ideología socialista, llama "corrupta" a Begoña Gómez y hace un alegato contra el Estado

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado de "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha arremetido contra el socialismo, ideología a la que acusa de llevar a la "esclavitud o a la muerte". El presidente argentino se ha convertido estas dos últimas semanas en una visita al dentista para el PSOE, contra quien arremete sin piedad y sin ningún tipo de mesura.

"No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", ha indicado Milei este domingo durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre 'Europa Viva 24'.

🔴 ÚLTIMA HORA | Histórico recibimiento a Javier Milei en su épica entrada al Palacio Vistalegre.



Los casi 15.000 asistentes al acto de VOX ovacionan al presidente argentino en su entrada triunfal: "¡Viva la libertad carajo!".

El máximo dirigente argentino ha centrado su intervención en subrayar "lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo", una ideología "que va directamente en contra de la naturaleza humana". "Deriva en esclavitud o muerte, no hay otro destino posible, abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte", ha afirmado.

Milei se ha dirigido a los socialistas y les ha preguntado si no alcanza con ser iguales ante la ley (refiriéndose a hombres y mujeres) o si saben qué es lo mejor para el planeta, a lo que ha contestado que hay que dejar que el mercado encuentre "las mejores soluciones". "Se logra esto retirando al Estado parasitario de la vida de las personas y dejando que los ciudadanos sean libres, dejándolos asociarse libremente, elegir qué producir, a quién emplear", ha reivindicado.

Mujeres como seres inferiores

Ha sugerido también que lo mejor para los niños es "un padre y una madre, que les conoce mucho mejor que cualquier burócrata" y ha acusado al socialismo de tratar a las mujeres como "víctimas que necesitan cuidados especiales". "¿Acaso los socialistas consideran a las mujeres como seres inferiores para estar otorgándoles privilegios?", ha apuntado.

Desde el principio de su intervención, Milei ha destacado que "es grato" estar este domingo entre amigos, frente a un público que comparte las mismas ideas y que forma parte de la "enorme tarea" de dar la batalla cultural frente a quienes quieren imponer su visión del mundo.

Milei: "El socialismo esconde lo peor del ser humano que es la envidia, el odio, el resentimiento y si es necesario el asesinato. Nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos"

pic.twitter.com/NdYkw0zQd4 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) May 19, 2024

Milei ha destacado que aunque ahora sea presidente, no significa que haya dejado de lado su "tarea histórica" de ser "un humilde divulgador de ideas de libertad". "Si bien ahora tengo un trabajo un poquito más complicado y algo más particular, nunca he dejado de lado, ni lo haré en el futuro, mi tarea histórica que es ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad".

Socialismo lo peor del ser humano

Unas ideas que, según Milei, necesitan "ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo", una ideología a la que ha acusado de asesinar a 150 millones de seres humanos. "Una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y si es necesario el asesinato porque nunca se olvide que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos", ha afirmado el presidente argentino, quien ha señalado que hay que "achicar" al Estado para "engrandecer a la sociedad, hay que destruir esa idea parasitaria".

🔥 MILEI DOMÓ A PEDRO SÁNCHEZ EN MENOS DE 50 SEGUNDOS:



"El socialismo es DESTRUCTIVO y algunos parecen obviarlo, aún cuando TIENEN A LA MUJER CORRUPTA Y SE TOMEN 5 DÍAS PARA PENSARLO. Abrirle las puertas al socialismo, es abrirle las puertas a la MUERTE"

pic.twitter.com/YbTRzx4WqW — Milei SheIby (@TommyShelby_30) May 19, 2024

Milei ha abogado porque todos aquellos que crean en la libertad digan "basta al odio, al resentimiento y a la envidia que implica el socialismo". "¡Basta la culpa de Occidente! ¡Basta la pretensión de vivir en un mundo de cristal sin que nadie se pueda sentir ofendido!¡Basta de la intromisión del Estado en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida! ¡Volvamos a defender los valores que hicieron grande Occidente! ¡Volvamos a defender la vida, la libertad!", ha dicho Milei frente a los 11.000 asistentes al acto.