El PP apura plazos para decidir si llama a Sánchez y Begoña en el Senado

Tiene hasta el viernes para decidir si amplia la lista de comparecientes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. El propio Sánchez da por hecho que les llamarán

El PP apurará esta semana el plazo para decidir si amplia la lista de comparecientes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', que está fijado para este viernes, con la incógnita de si llamarán finalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, algo que han amagado recientemente. El propio Sánchez ya da por hecho que le citarán tanto a él como a su esposa porque, según dijo el viernes en una entrevista en La Sexta, el PP "va a por todas".

"Van a llamar a mi mujer, me van a llamar a mí y van a intentar hacer cualquier cosa para desanimarme en lo político y en lo personal, pero a mí no me van a quebrar", señaló, recordando que el PP concurrió a las generales con la intención de "derogar el sanchismo", "deshumanizar" "a su persona" y convertirle en "el enemigo público número uno de España".

Sánchez comparece el miércoles en el Congreso

Los 'populares' exigieron la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre los negocios de su mujer, amenazando con citarle en el Senado si no se produjera esta intervención. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo intervendrá ante el Pleno de la Cámara Baja el próximo miércoles para hablar sobre ese tema, y otros tantos, aunque los 'populares' mantienen en el limbo si finalmente le llamarán a declarar en la Cámara Alta.

Entre las mordidas de Begoña y la evasión de impuestos del hermanísimo, daría para una serie entera de Netflix.



Si España fuera un país serio, las comisiones del Congreso y Senado no se llamarían del "Caso Koldo" sino "Caso familia de Pedro Sánchez"pic.twitter.com/AOzqMOO5Ls — Toro Sentado (@ToroenReposo) April 19, 2024

En cualquier caso, los grupos tendrán hasta el 24 de mayo para presentar sus propuestas de ampliación del grupo de trabajo. Fuentes socialistas aseguran que están trabajando ya en ver si citan a más personas en esta comisión, ya que en un primer momento solo llamaron a declarar a la presidenta del Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos.

El PP creó esta comisión de investigación con el objetivo primero de abarcar el caso Koldo, pero después decidieron ampliar el objeto de la investigación tras una llamada de atención de los letrados al entender que se estaban extralimitando en algunas peticiones.