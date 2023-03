Podemos presiona a Díaz a la desesperada y ella les insta a “dejarse de excusas”

Dirigentes morados salen en tromba a advertir de que la vicepresidenta “tiene en su mano” el acuerdo. Mientras la vicepresidenta replica con que no pueden perderse “un momento histórico”

Los mensajes cruzados entre Podemos y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a cuatro días de la presentación de esta última de su candidatura en el acto convocado por Sumar siguen multiplicándose sin que haya un acuerdo entre ambas partes para que Podemos asegure su presencia en el acto.

Desde el lado de Podemos se juega a colocar la pelota en el tejado de Yolanda Díaz, dejando entrever que el acuerdo debe ser cosa de ella, y que por Podemos no hay problemas. La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha insistido en que Yolanda Díaz “tiene en su mano” garantizar la presencia de Podemos en el acto, y que los requisitos de los podemitas para pactar “son sencillos y realistas”.

Sobre la presencia de Podemos en la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz 👇🏻 pic.twitter.com/hn7AaH93Nj — Ione Belarra (@ionebelarra) March 29, 2023

En la misma línea se ha expresado el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, que con idénticas palabras ha insistido en que la posibilidad de que Sumar y Podemos vayan juntos a las elecciones "es sencillo y está en manos de Yolanda". Pablo Fernández ha pedido como condición “unas primarias abiertas a la ciudadanía", algo que ha calificado como "sencillo, básico, muy generoso y de sentido común".

Díaz pide "dejarse de excusas"

Mientras, Yolanda Díaz devuelve la pelota e intenta dejar en evidencia a Podemos si al final no está en el acto de Sumar del domingo al que acudirán otras formaciones como IU, Compromís y Más País. La vicepresidenta ha subrayado que "no hay ninguna excusa para que Podemos no esté".

"Desde luego, creo que en los momentos que puede cambiar la historia de un país, se debe de estar. Yo lo haría así", ha añadido Yolanda Díaz a Podemos, defendiendo que Sumar es ya "un gran revulsivo para la izquierda y va a ser la clave" y que “en los momentos ciudadanos, históricos y de cambio se necesitan muchas manos e inteligencias".

Desde el PSOE por cierto siguen atentos a lo que pasa a su izquierda en su estrategia de promoción de Yolanda Díaz para que ese espacio no deshinche electoralmente. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido "cierta preocupación" por las discrepancias entre Podemos y la vicepresidenta segunda, y ha pedido que “el domingo haya es una imagen de unidad de todo ese mundo”.