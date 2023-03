Del Gobierno de colisión al Gobierno a la fuga: espantada de los ministros

Solo 5 ministros se han presentado desde el inicio a la sesión. El resto, con Pedro Sánchez en Canarias. "Estamos asistiendo a un Gobierno en descomposición. Un Gobierno que no da la cara".

"Esta pregunta iba a dirigida a la ministra de Industria y pensé que por motivos de agenda no podía venir. Hoy veo que es mucho peor. Aquí lo que hay es un Gobierno que se ha dado a la fuga. Un Gobierno en descomposición". Estas han sido las palabras del diputado del PP Eloy Suárez Lamata cuando ha visto que no solo Reyes Maroto, a la que iba dirigida su pregunta, no estaba por motivos de agenda, si no que tan solo cinco ministros del Ejecutivo estaban sentados en sus respectivos sillones.

Los presentes han sido Fernando Grande-Marlaska (Interior), María Jesús Montero (Hacienda), Félix Bolaños (Presidencia), Ione Belarra (Derechos Sociales) e Irene Montero (Igualdad). ¿El resto? En Canarias acompañando a su jefe Pedro Sánchez en su reunión bilateral con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Desde luego, una representación más que nutrida de ministros qué han acudido a este evento en vez de al Congreso.

"Un Gobierno que no quiere dar la cara. Todos los escaños vacíos" ha continuado el parlamentario popular, que ha remarcado de nuevo la falta de Sánchez, al igual que el día del voto en consideración de la polémica ley del solo sí es sí.

Sesión de Control al Gobierno pero… ¿Dónde está el Gobierno?



El Gobierno en descomposición de Sánchez se da a la fuga. Una vergüenza. pic.twitter.com/NeqD9rU2Rx — Cuca Gamarra (@cucagamarra) March 15, 2023

El Gobierno ha llegado a comunicar la ausencia de siete ministros, además del presidente, pero no lo ha hecho de golpe, sino por oleadas. Primero ha avisado de que no estarían las vicepresidentas segunda y tercera y los titulares de Defensa, Educación y Cultura, pero después ha añadido la ausencia de la ministra de Transportes y finalmente la de Sanidad. Todo esto ha provocado que algunos grupos hayan tenido que cambiar de pregunta sobre la marcha.

Le ha pasado a Eloy Suárez y también al PNV, que en principio iba a preguntar a Carolina Darias, pero se ha visto sorprendido por el anuncio de la ausencia de la ministra de Sanidad y ha tenido que cambiar de tema e interrogar finalmente al titular de Interior.

A falta del resto, María Jesús Montero

La respuesta a su pregunta, sobre la situación de la empresa Indra, la ha dado María Jesús Montero, que ha comenzado excusando al resto de compañeros y a Sánchez asegurando que están atendiendo las obligaciones propias de sus funciones para mantener las relaciones comerciales y económicas que corresponden con un país vecino como es Portugal.

Un día después del dato que sitúa el precio de los alimentos en récord histórico, Nadia Calviño ha acudido ya iniciada la sesión para responder a las preguntas que le tocaban, al igual que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, muy requerido también por el tema de la reforma de las pensiones.