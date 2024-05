Sánchez apuñalado por Díaz: otra traición en 48 horas con la Ley del Suelo

Los socialistas, tras no poder sacar adelante su propuesta contra la prostitución por el voto en contra de sus socios, retira otra norma del Congreso para no sufrir otra derrota

No es una buena semana para las leyes del PSOE, que ha visto decaer dos de sus propuestas en tan sólo 48 horas. Los socialistas han retirado la ley del suelo para evitar que el Congreso le tumbe dos leyes en una semana por la falta de apoyo de sus socios parlamentarios.

El PSOE renuncia al proyecto al no lograr el apoyo de ninguno de sus socios, ni siquiera Sumar, tal y como ocurrió con la su propuesta contra la prostitución, que fue rechazada en la Cámara Alta al tener el voto en contra, entre otros, de los de Yolanda Díaz.

Fuentes del PP han recriminado que “la soledad del presidente del Gobierno no tiene precedentes. El Gobierno no es capaz de aprobar en el Congreso ni siquiera lo que se diseña en la mesa del Consejo de Ministros. Sánchez no tiene capacidad para dirigir el futuro de la nación cuando sus prioridades legislativas no convencen ya ni a Yolanda Díaz”.

“Sánchez sólo tiene garantizados los apoyos para una ley: la de amnistía. Sin ella, Sánchez no habría sido presidente pero con ella ya no hay motivos para que los independentistas catalanes le apoyen”, denuncian desde el PP.

Para los populares, “España es un país ingobernable por un presidente al que acecha la corrupción en su partido y en su Gobierno, y con su esposa en el punto de mira de la Justicia y de la prensa internacional por posible tráfico de influencias, y sin capacidad no solo para aprobar unos Presupuestos sino para presentarlos”.