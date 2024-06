Las cuatro 'cosas chulísimas' que nos ocultaba Sánchez hasta después de votar

Estas son las sorpresas que nos ha ocultado el Gobierno a los españoles. Hemos ido a las urnas sin tener toda la información para votar. La ley de amnistía es una, pero hay mas.

Pedro Sánchez nos ha ocultado a los ciudadanos al menos cuatro "cositas chulísimas", que diría Yolanda Díaz, hasta después de las elecciones… ¡justo después!. Podría haber sido antes, pero, ¡oh casualidad!, ha sido justo después. Son esas cositas feas que restan votos.

1.- La ley de amnistía se publica en el BOE

La publicación de la ley de amnistía que ya ha entrado en vigor. Se acaba de publicar el BOE y ya es oficial. Se consuma así el pago a Carles Puigdemont por sus votos en la investidura de Pedro Sánchez. Y mientras Sánchez borra los delitos a los golpistas catalanes, la Mesa del Parlamento catalán desobedece otra vez al Tribunal Constitucional permitiendo el voto telemático de los diputados prófugos . La reconciliación, como pueden ver, va viento en popa.

2.- Pacto en el País Vasco con el PNV

Pacto entre el PSOE y el PNV en el País Vasco para la investidura del candidato nacionalista y que incluye una reforma del Estatuto de autonomía que ya sabemos por donde va a ir: mas autonomía y menos España. Nada bueno puede salir de ahí.

Ya casi ni nos acordábamos que había habido elecciones en el País Vasco y que la investidura de un nuevo Lehendakari estaba pendiente. Pues han pasado solo 24 horas de las elecciones europeas y ya está aquí el acuerdo que, con toda probabilidad, habían cerrado días atrás.

Dirán que Sánchez es un gran estratega. No es verdad. Es un tipo sin escrúpulos que no conoce la vergüenza. Y eso es una ventaja competitiva inigualable para el resto

3.- El hermano de Sánchez, investigado

La investigación contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por una jueza de Badajoz también se ha conocido justo tras las elecciones europeas. Si eso no es intervenir en el proceso electoral que venga Dios y lo vea. Sánchez ya tiene bajo investigación judicial a su mujer y a su hermano, pero hemos votado, por unas horas, sin tener esa información completa.

4.-El TC revisa la sentencia de los ERE

También nada más recontar los votos europeos Sánchez ha sacado el mando a distancia del Tribunal Constitucional para que Cándido Conde Pumpido nos anuncie que la semana que viene van a revisar la sentencia de los ERE de Andalucía. El 7-4 automático de la mayoría sanchista garantiza que los golfos salgan impunes del mayor caso de corrupción de la historia.

Todo esto es lo que los ciudadanos no sabíamos antes de ir a votar el domingo. Una pena. Dirán que Sánchez es un gran estratega. No es verdad. Es un tipo sin escrúpulos que no conoce la vergüenza. Y eso es una ventaja competitiva inigualable para el resto, al menos para aquellos que sí se comporten conforme a unos principios y a una escala de valores.