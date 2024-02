Ábalos saca pecho: "¿Quién pide mi dimisión, el PP?"

El exministro socialista se pone de perfil ante el escándalo del Caso Koldo y se pone gallito con María Jesús Montero y Margarita Robles: "Soy mayorcito. A mí las cosas se me dicen claritas"

La Koldoesfera le salpica, y él ha salido a defenderse desde uno de los medios de cabecera de su partido, como mandan los cánones cuando es un 'sálvese quien pueda'. Desde que estalló el caso Koldo, el el exministro socialista José Luis Ábalos ha quedado marcado. Su posible dimisión debido a este caso ha sido motivo de infinidad de declaraciones y tertulias esta semana y finalmente, Ábalos hace como que da la cara. Lo hace en una entrevista a El País. Lejos de entonar un mea culpa, el socialista se desmarca de los hechos y señalado los que piden su dimisión, aunque no la descarta: "Pensaré la dimisión con mi partido, no porque me lo pida PP". Sacando pecho, como ha sido siempre él y muchos de sus compañeros de bancada.

"¿Quién me pide el escaño? ¿El PP? ¿La derecha? ¿Se lo tengo que dar?", cuestiona Ábalos en la entrevista, quien añade: "Yo no tengo ningún apego, pero hay que pensar si eso sirve para alguna cosa o para allanar la campaña de la derecha, una campaña que no se acabará conmigo". El exministro y actual diputado socialista asegura que si su partido se lo pide, entregará su acta, pero que para el momento nadie del PSOE lo ha hecho. O como mínimo no directamente.

Porque hay que recordar las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, donde afirmaba que ella, si se encontrara en la piel Ábalos, "sabría lo que tiene que hacer". Todo se interpreta como que la andaluza dimitiría, algo que curiosamente no hizo cuando le explotó en la cara la trama de los ERES en su Comunidad.

No ha sido la única voz socialista que ha apuntado en esta dirección. Margarita Robles, ministra de Defensa, apuntó que "cada uno tiene que saber que tiene que hacer con el escaño que tiene en cada momento". Preguntado específicamente sobre las declaraciones de Montero, en un primer momento Ábalos se ha ido por las ramas: "Solo ha dicho que ella sabría qué tiene que hacer (...) Yo no tengo por qué intuir las cosas. Yo he sido secretario de organización, ya soy mayorcito. A mí las cosas se me dicen claritas. Yo estoy siempre a disposición de mi partido. Yo siempre he defendido mi partido, he sido leal". Además, ha remarcado: "Me están pidiendo la dimisión por una cosa en la que no figuro. Yo lo pensaré con mi partido, no tomaré una decisión solo".

Incremento patrimonial

La Fiscalía Anticorrupción apunta que Koldo García, el exasesor de Ábalos e investigado en el caso de presuntos mordiscos en la compra de mascarillas durante la pandemia, incrementó su patrimonio de manera "notable" entre el 2020 y el 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles cuyo valor podría llegar a 1,5 millones de euros. Este aumento de patrimonio, tanto del Koldo mismo como de su pareja y de su hija menor, "no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales", indica Anticorrupción, de acuerdo con el análisis de información laboral y tributario. Preguntado por si notó este incremento de patrimonio en Koldo, Ábalos lo niega en rotundo: "Yo no lo veía, no lo veía. Supuestamente, con los ingresos familiares no hacía falta nada más. Ahora cuándo lo he visto a la querella me ha sorprendido mucho, espero que tenga una explicación".