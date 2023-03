El vergonzoso cántico contra Abascal que ha provocado la ira contra Ángela 'Pam'

La secretaria de Estado de Igualdad vuelve a ser noticia por una polémica tras subir un vídeo a las redes sociales apoyando un cántico contra el líder de Vox y su familia.

La división en el feminismo y la tensión política han sido posiblemente los dos conceptos que han marcado este 8M. La crispación provocada por el Gobierno de coalición y leyes como la del solo sí es sí, que sigue rebajando las condenas a los agresores sexuales y dejándolos en la calle antes de tiempo, o la ley Trans, se trasladó este miércoles a las calles. Tensión por ejemplo como la que se vivió en Barcelona, donde una conductora atropelló a varias activistas que le cortaban el paso en la Diagonal.

Fruto de esta tensión también son los insultos que se pudieron escuchar en algunas de las manifestaciones, muchos de ellos dirigidos a políticos. El mayor blanco de estas faltas de respeto fue Santiago Abascal. El líder de Vox fue el protagonista de algunos de los cánticos de las feministas y uno de ellos ha causado especial enfado e indignación no solo en Vox, si no también en otros partidos políticos.

Enfado e indignación especialmente con la número dos de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género "presumió" en sus redes sociales de este cántico tan ofensivo y que atañe no solo a Abascal, si no también directamente a su familia.

Ángela Rodríguez Pam se graba sonriente junto a un grupo de muchachas que cantan “que pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar”



Para la izquierda radical feminista no existe el delito de odio: lo llaman “libertad de expresión”



pic.twitter.com/DmkhAvPbAG — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) March 8, 2023

"¡Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar!"

"¡Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar!", gritan las manifestantes ante una sonriente Ángela Rodríguez Pam. Después, ante los comentarios que le advertían que podría ser peligroso porque podría ser denunciada por un delito de odio, decidió borrar el vídeo.

Vox se ha pronunciado de manera oficial en sus redes sociales y ha pedido a Pedro Sánchez que cese de su cargo a Pam, en un mensaje en Twitter que ha retuiteado el propio Santiago Abascal. Además, lanzan un aviso al presidente asegurando que, en caso de no hacerlo, "usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar".

Señor @sanchezcastejon, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato.



En caso contrario, usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar. pic.twitter.com/wIamMTqrjg — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 9, 2023

También ha insistido en este mensaje el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, afirmando que una persona que ocupa un puesto como el de Ángela Rodríguez Pam no sepa controlarse y caiga tan bajo es una situación muy grave.

‼ #URGENTE



VOX exige a Sánchez el cese de la secretaria de Estado de igualdad .



🗣 @ivanedlm "Que una secretaria de Estado sea tan frívola, de tan escaso nivel y con tan poca capacidad de contención es de una gravedad muy seria". pic.twitter.com/LneyC69wTb — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) March 9, 2023

Apoyo de Feijóo

Lo ocurrido no solo ha provocado la indignación y el enfado en Vox, si no que otros políticos, periodistas y demás usuarios han denunciado lo sucedido. Uno de ellos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha querido mostrar su solidaridad con Abascal y su familia, afirmando que "no todo vale en política". El máximo dirigente de Vox ha querido contestar al líder popular agradeciéndole el detalle.

Gracias Alberto.

Entiendo que la mayoría de las personas, de cualquier color político, comparte los límites de la decencia. Preocupante que no lo haga este gobierno — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) March 9, 2023

PAM, ayer en la calle: "Qué pena me da que la madre de Santi Abascal no pudiera abortar!"



PAM, ayer en su despacho: "Sufro ataque por ser mujer, feminista, gorda y bisexual. Me afecta"



Secretaria de Igualdad

Mérito: Amiga de Irene Montero

Sueldo:123.694 €

No tiene vergüenza! pic.twitter.com/r1z7DoCAXD — Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) March 9, 2023