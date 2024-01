La cara de la vergüenza: Sánchez huye corriendo tras la humillación de Junts

Se hace viral el vídeo del presidente cabizbajo saliendo corriendo de su escaño tras anunciarse el resultado de la votación en contra de la amnistía que muestra la fragilidad de su Gobierno

La política muchas veces son imágenes y gestos. Y Pedro Sánchez en cinco segundos dio uno que muestra a la perfección el sinsabor que se le quedó tras el varapalo que le ha asestado Junts votando en contra en el Congreso de la tramitación de la ley de amnistía. El presidente del Gobierno no tardó ni cinco segundos, tras anunciar Francina Armengol el resultado, en levantarse y salir huyendo de la Cámara Alta.

El vídeo de Pedro Sánchez, solo y cabizbajo con el rostro desencajado, saliendo a toda prisa del Congreso tras escuchar el ‘no’ a la tramitación de la amnistía se ha hecho viral rápidamente. La cara además que lleva no puede decir más del presidente: amargura por lo que en Moncloa y Ferraz consideran una traición de Carles Puigdemont que sólo demuestra la debilidad del Gobierno el cual el prófugo catalán tiene en su mano y puede hacer caer cuando le plazca.

Esta vez no hubo negociación in extremis como en el voto de los decretos a cambio de cesiones como las competencias de la inmigración. Junts se mantiene en sus trece: o la ley de amnistía da garantías de que se perdonarán los delitos de terrorismo y de la trama rusa, o Pedro Sánchez va a tener problemas para seguir en Moncloa.

Sin embargo, no todo está perdido para Pedro Sánchez y su pacto con Puigdemont. Ahora la ley de amnistía vuelve a la comisión de Justicia del Congreso donde se vuelve a debatir y donde se pueden introducir y negociar las exigencias de Junts. El PSOE gana un mes de negociación a las puertas de las elecciones en Galicia, donde se espera que hasta después no se ceda ante Puigdemont para no perjudicar las perspectivas electorales de los socialistas en tierras gallegas.