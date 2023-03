Ridículo de Mónica García: también cobra el bono por el que pide cesar a Ossorio

La candidata de Más Madrid exigió el cese o la dimisión del número dos de Ayuso por cobrar el bono social térmico (195 euros al año) al ser familia numerosa cuando ella también lo hace.

Lo de la izquierda y sus ataques contra Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno para intentar desestabilizar la situación a falta de dos meses para las elecciones parece no tener límites. Incluso llegando a meter la pata de manera ridícula. En eso se está convirtiendo una experta la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, que en las últimas horas ha tenido que dar marcha atrás por su último ataque.

Y es que es muy importante en la vida en general y en la política en particular medir tus palabras. Más si cabe en las redes sociales, donde tienes tiempo para pensarte el mensaje que quieres transmitir. Sin embargo, nuevamente Mónica García ha vuelto a quedar en evidencia. Este miércoles pidió el cese o la dimisión del número dos de Ayuso, el vicepresidente Enrique Ossorio, al conocerse que cobra el bono social térmico al ser familia numerosa.

Tras conocer que el número 2 de Ayuso estuvo cobrando el bono social para personas vulnerables solicitamos su dimisión o su cese inmediato. No es tolerable tanta falta de ética pública. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 15, 2023

Mónica García, la misma que cobró 13.000 euros de más mientras estaba de baja, dando lecciones de ética y moralidad. Pero no solo eso, horas después salía a la luz que ella misma y su familia también cobran exactamente la misma ayuda de 195 euros al año, además por la misma condición de pertenecer a una familia numerosa. El colmo. Lo que viene siendo un claro ejemplo de tirarse piedras en su propio tejado.

Por la noche, en una entrevista en la cadena SER, ha tenido que dar marcha atrás y reconocer su error, anunciando que "va a estudiar como devolverlo" porque no lo necesita. Eso sí, también ha afirmado que ella no sabía que había recibido este pago único de 195 euros al año por ser familia numerosa y que le ha costado "horas" enterarse: "La primera sorprendida soy yo".

Mónica García, tras haber percibido también el bono social térmico, en @hora25: "La primera sorprendida soy yo (...) Reconozco el error y voy a estudiar cómo devolverlo" pic.twitter.com/7gE6CQfL1h — Hora 25 (@hora25) March 15, 2023

García ha intentado excusarse diciendo que reaccionó "por indignación" al conocer que Ossorio cobraba este bono e insistiendo en que se ha enterado "de forma automática" en su familia. "Eso no me gusta. No lo necesito", ha añadido.

"No pongo ninguna excusa, reconozco el error. No quiero cobrar eso, no lo necesito. Defiendo el criterio de rentas y todo esto nos parece regresivo. Voy a estudiar si hay forma de devolverlo al Gobierno central. Llevo todo el día indagando y me he enterado de que esto lo cobramos 130.000 hogares en la Comunidad de Madrid. No podemos cobrarlo el señor Ossorio y yo". Esas han sido las explicaciones de la candidata a arrebatar la presidencia a Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escucha a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en la Asamblea

Culpa de su marido

En este punto, la líder de Más Madrid ha subrayado que aunque comparte cuenta con su marido él es quien la gestiona. Además asegura que le ha costado "llegar al recibo" ya que recibió esa ayuda en diciembre de 2022 cuando correspondía a 2021. "Es una medida regresiva y no tenía ni idea de que lo estaba recibiendo. Es que no lo pone", ha señalado.

Una vez finalizadas sus explicaciones, ha vuelto a cargar contra el vicepresidente de la Comunidad de quien dice que "si tenía ese dato es porque habrá estado indagando". "Ossorio dice que va a coger todas las ayudas que le dé el Gobierno. Yo no la necesito", ha vuelto a incidir.