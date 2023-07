Rufián y la verdad de los presos del procés: Patxi López no sabe donde meterse

El líder de ERC aprovecha el debate en TVE para destapar lo que realmente negociaron con Sánchez para darle su apoyo y deja al portavoz socialista con una cara que lo dice todo.

Este jueves era el turno del debate entre los portavoces de las distintas fuerzas políticas que se presentan a este 23J. Una cita abierta también a las formaciones más allá de las que podemos considerar las cuatro principales: PP, PSOE, Sumar y Vox. Por lo tanto, también acudieron representantes de ERC, Bildu y PNV. Y de nuevo, para honrar a su jefe Pedro Sánchez, el PSOE parece que volvió a ser el gran damnificado de este debate.

Especialmente en un momento en el que Gabriel Rufián, sacando pecho y regodeándose, contó la verdad sobre las negociaciones entre socialistas e independentistas para que los segundos les dieran su apoyo. Unas palabras que dejaron a Patxi López descuadrado y sin saber dónde meterse.

"Hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo que nueve personas salgan de la cárcel", expresaba Rufián, que dejaba al portavoz del PSOE con una cara que lo dice todo. Para rematar y seguir sacando pecho de haber conseguido esos indultos para sus compañeros y hundiendo más a Patxi López en su atril, Rufián puso la puntilla: "Se les obligó a hacer, porque ustedes, si no, hubieran gobernado con un tal Albert Rivera". Ante estas declaraciones, el exlehendakari no lo niega.

La representante del PP, Cuca Gamarra, reaccionó afirmando que era otro de los ya famosos cambios de opinión de Pedro Sánchez. Además dio las gracias al de ERC por su sinceridad y por aclarar, entre otras cosas, cuál fue el precio que pidieron al Gobierno de Sánchez para apoyarle en la investidura. Aprovechando que se había abierto ese melón, Gamarra aprovechó para preguntar a los socios de Sánchez si subirán este peaje ante un hipotético aval para un Ejecutivo de Sánchez y Yolanda Díaz.

La política social del sanchismo se basa en:

🔹Ocultar parados de las listas.

🔹Sacar violadores a la calle.

🔹Favorecer la okupación.

🔹Aumentar el número de familias en riesgo de exclusión social.#Debatea7RTVE pic.twitter.com/ncpyvm6ILE — Cuca Gamarra (@cucagamarra) July 13, 2023

Todo ello ante un Patxi López al que nuevamente se le pudo ver nervioso ante los discursos de la popular, a la que por cierto, en muchas ocasiones ni miraba cuando se dirigía a él. O con las intervenciones de un Iván Espinosa de los Monteros que, se esté más de acuerdo o menos, supo también ponerlo contra las cuerdas.

En definitiva, otro capítulo más del 'sanchismo' y sus mentiras reflejado esta vez en Patxi López. Quedan menos de 10 días para acudir a las urnas y con lo que llaman “cambios de opinión” de Sánchez y con sus socios exponiéndoles para echar más leña al fuego, el PSOE lo tiene complicado. Aún así, desde el PP siguen afirmando que no hay que dar nada por hecho y que su objetivo sigue siendo la mayoría absoluta para no depender de nadie.