Borja Sémper sobre los pactos PP y Vox: “Se cometieron errores propios y ajenos”

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, explica en una entrevista en ESdiario los errores que han cometido tras el 28M y que pudieron incidir en el resultado de las elecciones del 23J.

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha concedido a este periódico una entrevista en la que ha hecho un balance de la investidura de Alberto Núñez Feijóo que, aunque previsiblemente fallida también en la segunda votación de este viernes, ha "reforzado" el liderazgo del candidato popular habiendo conseguido, además, ganar la batalla del relato. El portavoz del PP ha reconocido en ESdiario que no espera que se produzca algún milagro este viernes que cambie el futuro de la investidura del líder del PP.

Pregunta. Si se hubieran gestionado las cosas de otra forma entre VOX y el PP, quizá esos cuatro escaños, que al final son pocos votos y según la distribución de cada provincia, pues poquísimos votos, probablemente podríamos tener hoy otro escenario diferente. No sé si es que han decidido aparcar las diferencias, que obviamente las hay entre los dos partidos y además bastante notables. ¿qué reflexión le merece todo esto?

Respuesta. Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Hay errores propios y errores ajenos. Están también los aciertos de los adversarios generando y creando la sensación de que si el Partido Popular accedía al Gobierno de España y si eso pasaba por un gobierno con Vox, prácticamente iba a dejar de haber luz eléctrica, agua potable y no iba a salir el sol todos los días. Ha habido un poco de todo y nosotros tomamos nota y hemos hecho un análisis también sobre qué es lo que ha sucedido.

Pero nuestra relación con Vox yo creo que tenemos que tratarla con transparencia. Como bien recordaba usted, somos dos partidos diferentes. Yo soy del Partido Popular. Esta es la sede del Partido Popular. Nosotros defendemos las posiciones y los postulados que defiende lógicamente el Partido Popular, que a veces coinciden con otras formaciones políticas en algunos temas, en este caso sobre la unidad de la Nación y sobre el respeto constitucional coincidimos con Vox. Y en otras materias discrepamos porque tenemos ángulos de interpretación de la realidad diferentes. Y yo creo que cuando coincidamos y cuando discrepemos hay que hablarlo con naturalidad, sin esconderse, sin acomplejarse, pero también sin perder esa fortaleza que te da ser un partido con la trayectoria que tiene el Partido Popular, institucional, ideológica y en cuanto a capacidad de gestión.

Y yo creo que lo que vimos también en el debate [de investidura de Feijóo] en relación con VOX fue la lógica posición, la natural posición en relación con alguien que te va a votar, que tiene que pasar necesariamente por el agradecimiento.

P. ¿Y ahora qué? Usted mismo ha reconocido que este viernes no esperan ningún milagro en la segunda votación de investidura de Feijóo. La incertidumbre y el desasosiego para mucha gente es bastante grande.

R. Es un desasosiego y una inquietud que además, a mi juicio, es transversal, socialmente transversal, porque no interpela esa inquietud y ese desasosiego solo a gente que se considera o se autoidentifica como de centroderecha, como liberal, como conservadora. Hay mucha gente que pudiendo identificarse como socialdemócratas, no les gusta el horizonte que se dibuja en el supuesto de que Pedro Sánchez acceda a la presidencia del Gobierno con los mimbres que nos han dicho que va a acceder con esos apoyos.

Con lo cual nuestra posición es la misma que la de esos ciudadanos que están preocupados y desesperados. Lo que pasa es que nosotros tenemos alguna posibilidad de hacer algo y es lo que vamos a hacer. La inquietud que abordamos primero es por la incertidumbre. Sabemos por experiencia que tanto Pedro Sánchez como el señor Puigdemont están dispuestos a lo que sea con tal de obtener sus intereses particulares, con lo cual podremos convenir que existe un alto porcentaje de posibilidades de que Pedro Sánchez ceda lo que sea, pague cualquier precio con tal de ser presidente del Gobierno. Esto es lo que dice la experiencia conociendo al personaje y conociendo su trayectoria política.

Ahora bien, hasta que no pasa el último cura no termina la procesión. Pueden pasar muchas cosas. No es descartable tampoco que incluso estando dispuesto a ceder en todo, sobre todas las materias, no le salga bien. Esto es posible también, con lo cual esta hipótesis no hay que descartarla, porque esto nos llevaría a una repetición electoral en el que tendríamos una nueva oportunidad de corregir el rumbo de la política española.

Entrevista de ESdiario a Borja Sémper completa