Sánchez se niega a dar explicaciones sobre Begoña Gómez y avisa: "Todo es fango"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado su comparecencia de este miércoles en el Congreso pidiendo respeto y que la sesión sea un "punto de inflexión", sin embargo, poco ha tardado en comenzar con las descalificaciones hacia sus adversarios políticos y hasta contra los medios de comunicación no afines.

En este sentido, se ha negado a dar explicaciones sobre la actividad empresarial de su mujer, Begoña Gómez, lo que era un punto del día de la sesión plenaria. En concreto, Pedro Sánchez se ha limitado a asegurar que su mujer Begoña Gómez es una profesional "honesta, seria y responsable" y por tanto se ha mostrado convencido de que la Justicia terminará archivando la causa abierta tras una denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias porque, a su juicio, "lo único que hay es fango".

"Mi mujer es una profesional honesta y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio", ha lanzado el jefe del Ejecutivo que además dice que quienes cometen tráfico de influencias "no lo hacen mandando cartas oficiales" como hizo su esposa sino "con sus sobres sus iniciales y fajos de billetes dentro", ha señalado en referencia al PP.

"No todos somos iguales, señorías, y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos", ha sentenciado Sánchez.

