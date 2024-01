Purga en Junts y más barullo: expulsan a una diputada por una denuncia de acoso

Lío tremendo en el seno de Junts, concretamente en su grupo en el Parlament de Cataluña. Una diputada, de las 32 con las que cuenta el partido del prófugo Carles Puigdemont en la cámara de Barcelona, ha puesto en solfa a a toda su representación parlamentaria. Su nombre es Cristina Casol, cuya posible expulsión del grupo se ha tratado este lunes en una tensísima reunión entre los miembros de la dirección de Junts.

Después de un largo encuentro, una mayoría de 15 a 8 ha avalado la expulsión de Casol del grupo. El motivo de esta traumática decisión hay que buscarlo en la denuncia que la propia diputada presentó contra el grupo de Junts ante la Oficina de Igualdad del Parlament por presunto acoso.

La institución catalana delegó esa investigación en una empresa externa, cuyo informe concluyó que no había hechos probados en la denuncia por acoso de Casol, pero sí describía un ambiente de tensión y trabajo en el grupo "donde el machismo cultural está arraigado". También recoge que se viven situaciones de tensión interna en la formación y que hay "una base fuertemente patriarcal", entre otros aspectos.

El que fa mal a la societat, a l'independentisme i al feminisme és gent com la @MagdaOranich que tracta de mentideres a VÍCTIMES del masclisme com son l'@Aurora_Madaula i la @cnacasol !

Una jurista de veritat sabria que per opinar s'ha de tenir proves dels fets, cosa que no té! https://t.co/0BilIiH3Jx