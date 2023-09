Anabel Alonso, abucheada e insultada durante su pregón: "Cobardes"

La actriz interrumpió su discurso para plantar cara a los que le estaban increpando. "Pesetera" o "sinvergüenza" fueron dos de los calificativos que el público le dedicó a la humorista.

Nueva polémica en la que se ha visto envuelta en las últimas horas la actriz Anabel Alonso. La ganadora de 'Masterchef Celebrity' ha sido la elegida para dar el pregón de las fiestas de Béjar, localidad salmantina en la que la humorista pasó tiempo durante su adolescencia. Sin embargo ha tenido que detener su discurso ante algunos gritos y abucheos que llegaban desde el público, a los que ha plantado cara.

Anabel Alonso abucheada en el pregón de Béjar "Pesetera" "Sinvergüenza" pic.twitter.com/nR7cOwucwb — La Razón (@larazon_es) September 2, 2023

Alonso arrancaba su discurso agradeciendo ser la elegida y recordando los buenos momentos que durante su infancia y adolescencia pasaba en este pueblo de Salamanca. También expresando su gratitud a la gente de Béjar. Sin embargo, algunos de ellos no estaban de acuerdo y han comenzado a abuchear el pregón de una actriz que ha intentado hacer oídos sordos pero que se ha visto obligada parar su intervención para contestarles.

“Si me queréis abuchear, hacedlo, venga”, retaba desde el balcón la vasca, que ha recibido más de esos silbidos y abucheos. Uno de los que le increpaba le ha llamado pesetera y esta ha respondido: “¿Cómo que pesetera? Si no me pagan, qué valor. Alcalde, ¿cuánto pagan?”, intentando tirar de humor para contestar a las críticas. El edil, el popular Luis Francisco Martín, para intentar rebajar el tono sonreía y contestaba: “Nada, solo una medalla”. Un obsequio que imaginamos se da a todos los pregoneros de las fiestas de Béjar.

"La pena es que son unos cobardes"

La cosa no quedaba ahí y los gritos, de unos pocos, seguían desde la plaza del Ayuntamiento. “Estáis en vuestro derecho de abuchear. No sé muy bien la razón”, expresaba una Anabel Alonso intentaba continuar con su discurso pero que a cada momento volvía a parar ante lo que escuchaba desde abajo. Visiblemente molesta y ya pasando del sentido del humor, mirando precisamente a la plaza, ha preguntado a alguien repetidas veces: “¿Qué has dicho?”.

Al no obtener respuesta, ha pasado a la carga: “La pena es que son unos cobardes pero si no, hablaría con ellos”. Además, ha asegurado que deberían parar no por ella, sino por respeto a Béjar, a su gente y a la virgen del Castañar. Finalmente ha acabado, no sin cesar los abucheos, su polémico pregón.

Anabel Alonso, siempre rodeada de polémica

Hay que recordar que Anabel Alonso se ha visto envueltas en varias polémicas, principalmente por su posicionamiento político y sus reivindicaciones. Y es que la actriz es una asidua en charlas feministas y tanto en resdes sociales como en entrevistas siempre se ha mostrado muy crítica con partidos como PP y Vox. Además, estos días, a raíz del caso Rubiales, se ha recordado su beso a Jordi Cruz durante su participación en 'Masterchef', comparándolo con el que el inhabilitado presidente de la RFEF dio a Jenni Hermoso.