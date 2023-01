Salvador Illa advierte ahora de que el referéndum en Cataluña "no va a ocurrir"

El secretario del PSOE catalán sorprende con sus declaraciones al asegurar este lunes que el referéndum que reclama ERC no va a ocurrir y que Cataluña necesita consenso

El primer secretario del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el referéndum que reclama ERC "no va a ocurrir" y ha advertido de que la sociedad catalana "está ya cansada de dinámicas divisivas" y no tiene sentido "insistir" en ellas. En esta línea, ha apelado a "abrir un diálogo entre catalanes" y buscar puntos de consenso.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el dirigente del PSC ha considerado en Cataluña "la dinámica de diálogo está dando sus frutos" y falta "abrir un diálogo entre catalanes que curiosamente los independentistas, que tanto exigen diálogo con el resto de España, se niegan a practicarlo".

"Cataluña es una sociedad plural", ha defendido Salvador Illa, que, por ello, ha planteado que "lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo los catalanes o intentar buscar algunos consensos en la sociedad catalana".

En este marco, preguntado por la reivindicación de celebrar un referéndum por parte de ERC, ha considerado que "esto no va a ocurrir y ellos mismos saben que esto no va ocurrir". Además, ha advertido de que, más allá de que la legislación no prevea esta posibilidad, "la sociedad catalana está ya cansada de dinámicas divisivas".

A su entender, lo vivido en la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania, "lo que nos enseña es que hay que fortalecer nuestra sociedad, los consensos en nuestras sociedades" y no tiene "mucho sentido insistir en dinámicas divisivas".

Según ha señalado, es cierto que hay una parte de la ciudadanía en Cataluña, aunque "cada vez más menguante", que "no está conforme con las relaciones que tenemos con el resto de España, pero hay otra parte muy importante también que quiere seguir fortaleciendo los vínculos con España". Por ello, ha insistido en la necesidad de "buscar un punto de consenso entre nosotros en un mundo que exige que Europa fortalezca sus lazos de unión y su estructura federal de cooperación".

Mejora del Gobierno

"Ese es el camino y empeñarse en dinámicas divisivas no lleva a ninguna parte", ha remarcado el dirigente del PSC, que considera que "lo que une a los catalanes es la voluntad de autogobierno" y, por ello, "el punto de consenso podemos encontrarlo ahí". En su opinión, "seguramente más de dos tercios" puede coincidir en la defensa de mejora del autogobierno.

Cuestionado si se persigue un autogobierno como el vasco, ha señalado que el autogobierno que tiene Cataluña es "muy significativo" con "unas cuotas de decidir muy altas" y ha eludido "entrar en comparaciones que obedecen a tradiciones distintas". "Simplemente mejorar nuestro autogobierno", ha planteado.