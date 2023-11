La diputada del PP que destroza a Pilar Rahola: “Estás amparando a un cobarde”

Repaso a la republicana catalana en 'Todo es Mentira': "Sableáis a la gente para pagar vuestros chiringuitos. Ahora vais a amnistiar y nadie va a pagar las multas que tenían pendientes"

Es diputada del PP por Ourense, además de Secretaria Nacional de Interior del partido. Ana Vázquez estuvo con Risto Mejide en 'Todo es Mentira', en Cuatro. Normalmente le toca lidiar con Susana Díaz o José Luis Ábalos, pero este jueves tuvo que medir su argumentario contra el de Pilar Rahola, ex diputada republicana e independentista catalana. Y la gallega destrozó a su contricante con un argumentario que no tuvo ni réplica en la habitualmente combativa barcelonesa.

"Mi partido, el PP en Cataluña, tuvo más votos que Esquerra y más votos que Junts", decía Ana Vázquez tras la defensa del pacto PSOE-Junts por parte de la catalana, mientras la Rahola replicaba interrumpiendo, como en ella es habitual: "coyuntural, coyuntural". "Bueno, coyuntural. Llámalo como quieras, pero os hemos ganado y eso es una vergüenza para vosotros", replicaba la Secretaria Nacional de Interior de los populares. Eso sólo fue el principio. Porque Vázquez decidió no dejar escapar su presa.

"A quien tú estás defendiendo (ndr: por Carles Puigdemont) es un auténtico cobarde. Un señor que huye en el maletero de un coche y que ahora va a entrar en España gracias a una amnistía", decía la política gallega, mientras Rahola sólo acertaba a interrumpir "mentira, mentira". Vázquez la demolió con otra frase: "Otros por menos estuvieron en la cárcel. Otros cumplieron con sus penas. Y éste es un cobarde. Y tú (refiriéndose a la Rahola) estás amparando a un cobarde, golpista, no estas amparando al resto de catalanes que quieren vivir en paz, que pagan impuestos mientras vosotros lo que queréis es sablear a los catalanes... De eso no quieres hablar, ¿no?", explicaba muy enojada la gallega.

Deuda, fiestas independentistas y amnistía

"Y mira, te voy a decir una cosa. Yo no quiero vuestra independencia, por supuesto que no, pero también cuando hiciste una alusión a Galicia... Pero te voy a decir una cosa: no me des lecciones sobre cómo se quiere a una tierra. Yo soy galleguista, quiero a Galicia pero la quiero dentro de España. Y no quiero vuestro tema fiscal. Porque Galicia no tiene la deuda que vosotros tenéis. En Cataluña se pagan los impuestos más altos de España y tenéis la deuda más alta de España. Sableáis a la gente para pagar vuestros chiringuitos por ahí", bramaba mientras Pilar Rahola no sabía dónde meterse. Tanto, que ni replicaba.

"No quiero esa política Yo ahora tengo que ver cómo los gallegos tenemos que pagar 840 euros cada uno, como los valencianos, como los madrileños, para pagar vuestras fiestas independentistas. Y eso sí que me fastidia y me entristece como país. Porque no somos iguales ante la Ley", seguía argumentado una Vázquez que cada vez horadaba más en el libreto del discurso catalanista.

"Vosotros sois una casta política. El independentismo sois una casta política, no sois el resto de catalanes que están luchando, abriendo sus persianas mientras vosotros le habéis destrozado los negocios. Y tienen que seguir pagando impuestos, mientras vosotros ahora vais a amnistiar y nadie va a pagar las multas que tenían pendientes, es una vergüenza", concluyó antes de que la terminase por cortar, la Rahola no sabía cómo hacerlo, Risto Mejide.