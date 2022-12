Vicente Vallés vuelve a "arrasar" con un "recado temible" para Pedro Sánchez

El periodista ha evidenciado cómo el presidente del Gobierno podría estar siguiendo la misma línea que cuando prometió que no habría rebajas de penas: negarlo para después ejecutarlo

Vicente Vallés ha vuelto a “destrozar” a Pedro Sánchez en su informativo nocturno en Antena 3. Y en esta ocasión, lo ha hecho sin necesidad de recalcar desde la hemeroteca las actuaciones políticas del presidente del Gobierno. Tal solo ha leído la noticia del día con respecto al secesionismo y ha esperado que el espectador saque sus propias conclusiones.

Y es que este martes el presidente socialista aseguró que los separatistas “puede pedir lo que quieran que no habrá un referéndum” en España, porque la Constitución no lo permite. Esas palabras que parecen tan rotundas “carecen de valor” para muchos, entre ellos el periodista, que dio la noticia de la siguiente manera.

“Pedro Sánchez quiere dejar atrás asuntos incómodos como la cuestión catalana para centrar la campaña electoral en la economía, pero los independentistas quieren que el año que viene se debata cómo y cuándo habrá un referéndum, Pero Sánchez dice que no habrá referéndum. Es el compromiso del presidente del Gobierno. Un compromiso férreo”, ha espetado.

Una frase en la que, si se hace memoria, puede verse cómo no tiene credibilidad viniendo de Sánchez, o eso es lo que han remarcado muchos tuiteros en redes sociales, ya que el presidente socialista no ha “cumplido” promesas similares. Es el caso de la promesa de que no indultaría a los presos del “procés” o la de que no rebajaría los delitos de malversación y sedición.