El alcalde de Barbate colorea la cara a Marlaska: “los recursos son mínimos”

“Están en una nube, no atienden a los alcaldes”, denuncia Miguel Molina, señalando que “los recursos son mínimos, no hay protección y las patrullas deberían estar mejor repartidas”

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha dejado en evidencia al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a cuenta del asesinato de dos guardias civiles por una narcolancha. El primer edil de la ciudad gaditana ha relatado los escasos recursos con los que cuenta la Guardia Civil en el estrecho y en el Campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico y ha denunciado el pasotismo del ministerio ante las reivindicaciones de la zona.

“Parece que están como en una nube y no atienden a los alcaldes”, denuncia el alcalde de Barbate, que no es precisamente del PP, sino de AxSí. “En Barbate había cuatro patrullas como mínimo y ahora solo hay una. Los recursos son mínimos, no hay protección y las patrullas deberían estar mejor repartidas”, subraya el Miguel Molina.

El primer edil indica que “cuando hay algún problema meteorológico o en la mar todos los barcos suelen acabar en el puerto de Barbate. Tener que refugiar a los narcos ahí es el colmo del colmo. Estamos indignados por esta masacre, es una salvajada. Estos guardias civiles han dado la vida de una manera que no tenían que darla”.

“La ley tiene que cambiar, no puede ser que detengan a una persona y al día siguiente esté en la calle”, manifiesta el alcalde de Barbate, añadiendo que “vamos a volver a pedir cambios y mejoras, como mínimo tenemos que tener cuatro patrullas en Barbate y el puerto tiene que estar protegido, tiene que poder defenderse de estas narcolanchas”.