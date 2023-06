Sánchez con Wyoming: de la bromita del Falcon a su "amor" por Yolanda Díaz

El presidente del Gobierno demostró una vez más que confunde lo público con lo privado en relación al Falcon y que ya no se esconde sobre quiénes son sus socios: Yolanda Díaz... y Bildu.

Pedro Sánchez comenzó su gira de visitas a los platós de televisión que tanto le gustan y que le llevarán a los programas de Jordi Évole y Pablo Motos. Ha arrancado su tournée con El Intermedio del Gran Wyoming en una entrevista en la que el presidente del Gobierno tuvo tiempo para hablar de política de manera más seria y también para soltar alguno de sus chascarrillos para seguirle el rollo al presentador de La Sexta.

Desde las bromas con el Falcon y sus viajes que pagan todos los españoles hasta expresar su amor incondicional a la imitadora de Yolanda Díaz. Por supuesto, en el menú no faltó presentarse como una víctima, los ataques a Alberto Núñez Feijóo y también la confirmación de lo que todos sabemos: volverá a pactar con Bildu si hace falta.

Sánchez invita a Wyoming al Falcon si gana las elecciones

Bastante más cómodo que con Carlos Alsina, Sánchez empezó con ese discurso que ha adoptado últimamente de hacer ver que es una víctima de todo y de todos. “Tratan de caricaturizarme diciendo que soy poco menos que el diablo, un monstruo de siete cabezas”, afirmaba el líder socialista. Wyoming le preguntó cuál era el mote preferido de los que le han puesto durante la legislatura y Sánchez se queda, como no podía ser de otra forma, con uno de los que le pusieron en El Intermedio: bizcochito.

Uno de los motes que le dio a elegir ha sido “Falconetti”, el apodo que le puso al presidente Federico Jiménez Losantos. A raíz de ello, Sánchez aprovechó para sacar a relucir este tema para remarcar que es un medio “que compró un presidente de derechas, José María Aznar” y después, lanzar la bromita de turno, en un ejemplo más de que al líder del PSOE ha perdido todo el respeto hacia los españoles

Esto define lo que supone el Falcon para Sánchez, un chiringuito, un juguete que bien le vale para ir a ver un concierto a Castellón o para invitar a colegas a dar un paseo pic.twitter.com/LL5GOviQsH — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) June 21, 2023

Sánchez, a Wyoming: "Si gano las elecciones, te invito a dar una vuelta en el Falcon"

Sánchez y su “amor” a Yolanda Díaz

Otro de los momentos de la entrevista fue cuando entró en escena la imitadora de Yolanda Díaz. Imitadora que también hace cuando le toca en el programa de La Sexta el papel de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez tiene claro que tendrá que pactar con Sumar y también es evidente que prefiere la compañía de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que la de sus actuales socios de Podemos. Por ello, le ha jurado amor eterno: "Yolanda, yo contigo al fin del mundo".

Yo contigo (Yolanda Díaz) al fin del mundo. Con lo que hemos sufrido durante estos últimos cuatro años

Critica a Feijoo por pactar con Vox y confirma a Bildu como socios

Eso sí, los pactos que hace el Partido Popular sí que son motivo para echarse las manos a la cabeza. “España no se merece un Gobierno de Feijóo con Abascal, sería una desgracia para España y malo para Europa”, afirmó Sánchez ante las preguntas de Wyoming. Sobre si volverá a pactar con Bildu, Sánchez ya no se esconde asegurando que lo volverá a hacer con cualquier formación para seguir aprobando conquistas sociales: "Lo importante no es con quién se hace, sino para qué se hace".

No podían faltar las críticas de turno al líder de la oposición por el tema del dichoso debate en televisión o el aviso de que la ultraderecha es real. Además, en una sección con preguntas planteadas por algunos ciudadanos, el jefe del Ejecutivo confiesa que no sabe cuánto cuesta un kilo de tomates pera aunque sí sabe lo que cuesta una barra de pan o un litro de gasolina. Y confirma lo que todos los españoles saben y él trata de camuflar: "Está caro". Luego, en el Congreso, hacen oídos sordos y aseguran que son todo fantasmas.