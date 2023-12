Sánchez reconoce que Podemos es un obstáculo para su Gobierno y toca "negociar"

Una jornada distendida y de celebración en el Congreso de los Diputados. La Constitución cumple 45 años desde ese 6 de diciembre de 1978 en el que se ratificó el proyecto común de convivencia y unidad que entre todos los españoles nos hemos otorgado. Cuatro décadas después, tal proyecto de país se muestra amenazado por fuerzas políticas independentistas -Junts, ERC y Bildu- de las que depende el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por los pasillos del Congreso hay un asunto de máxima actualidad que, sin embargo, copa la mayoría de la atención. Por un lado y por el otro, Podemos y su ruptura con Sumar está en boca de los diputados que, en conversaciones informales, no ocultan su sorpresa, unos, y su alegría -ante la dificultad que se le añade a Sánchez-, otros.

La Constitución española no pertenece a ningún partido. Es el marco fundacional de la convivencia en nuestro país. Debemos trabajar por la igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos, sea cual sea su condición social. La igualdad real entre hombres y mujeres. Es lo que… pic.twitter.com/CT9KNMYOOb

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha charlado de forma distendida con los periodistas parlamentarios y no ha ocultado tanto su sorpresa como la dificultad que se le viene encima. “Me enteré por la presa”, desveló el también líder del PSOE, denotando que Podemos, al igual que a Sumar, también les ocultó sus intenciones.

“Siempre he defendido el entendimiento de las fuerzas de izquierdas”, comenzó asegurando Pedro Sánchez. En todo caso, como es evidente, la ruptura de los morados con Yolanda Díaz implica que las negociaciones, a partir de ahora, han de ser por separado.

“Si hay una separación, las negociaciones tenemos que hacerlas con Sumar y Podemos”, aseguró Sánchez en la conversación informal con los periodistas parlamentarios. Es decir, reconoce la existencia de un nuevo actor que pugnará por sus intereses políticos y, por tanto, dificultará la acción del Ejecutivo. Un nuevo problema para la gobernabilidad, en suma, al que ya presenta el tener que acordar todo con Junts, ERC, Bildu y el PNV.

Pedro Sánchez lidera la mayor crisis constitucional en estos 45 años.



Los españoles hoy no somos todos iguales ante la ley porque Sánchez privilegia a quien no la cumple.



No se puede venir a celebrar la Constitución y presentar una enmienda a la totalidad como es la amnistía. pic.twitter.com/4PzXbFfFH3