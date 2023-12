La última de ERC: Belén viviente con dos vírgenes lesbianas en Girona

El pesebre viviente de Vilavenut, en la localidad gerundense de Fontcoberta, lo protagonizan dos mujeres pareja con su hijo: “yo no me voy a vestir de San José, seremos dos vírgenes”

Si usted acude este año al pesebre viviente de Vilavenut, en la localidad de Fontcoberta en Girona, le resultará extraño no encontrar a San José. No, no se ha escondido. Es que no existe. En su lugar esta localidad gobernada por ERC ha optado por dos vírgenes lesbianas con su hijo. Como lo oyen.

En concreto, la pareja de mujeres que protagonizará la 35 edición del pesebre viviente de Vilavenut junto a su hijo comentan que les ofrecieron el encargo, pero que ninguna de ellas quiere vestirse de San José, sino que las dos irán vestidas de la Virgen María, así que los asistentes al Belén viviente de esta población verán doble de Virgen sin necesidad de haber bebido una copa de anís.

La pareja de mujeres deja claro que “en ningún momento es un acto reivindicativo”. “Simplemente nos lo han propuesto y nos hace mucha ilusión porque somos del pueblo", aseguran en una entrevista. La pareja de mujeres ya quería participar con el primer hijo, pero no pudieron "porque era muy tarde y tenía un mes de vida". Ahora tienen su oportunidad co0n el segundo.

Las dos mujeres reconocen que la noticia de las vírgenes lesbianas ha dado publicidad al pesebre viviente de Vilavenut y que este año puede haber más público, pero que eso no es lo importante, sino que la gente vaya a verlo porque es muy bonito y además reparten chocolate para todos. Quien desee verlo, se representa el 22 y el 23 de diciembre en Vilavenut, Girona.