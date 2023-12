Feijóo y Sánchez no se entienden: “A España seguro que no le ha tocado el Gordo”

El líder del PP sólo logra el sí del presidente en una cosa: la reforma del artículo 49 de la Constitución, y un avance en el desbloqueo del CGPJ si la Comisión Europea hace de mediador

La reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acabado hablando de muchos temas, como ha expuesto el popular. Pero en eso se ha quedado, en hablar. Porque Sánchez y Feijóo han tenido desencuentros en absolutamente todas, todas salvo una: la reforma del artículo 49 de la Constitución, el del término “disminuido”. Y un acercamiento en el desbloqueo del CGPJ. Y ya está.

“A España no le ha tocado el Gordo, que está reservado para el independentismo”, ha resumido Alberto Núñez Feijóo al iniciar su comparecencia. “El encuentro ha respondido a las expectativas, se esperaba muy poco y hemos conseguido poco”, ha subrayado el líder del PP.

Sobre el principal tema, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Feijóo ha planteado que “ha de haber una renovación del CGPJ con todas las garantías de independencia. Nosotros no nos fiamos y por eso, para cumplir las dos exigencias de la Comisión Europea, las dos, no sólo una”.

“Hemos propuesto sumar a la Comisión Europea a la negociación para la renovación y, simultáneamente, cambiar la ley, y será la comisión la que supervise. Pedro Sánchez me ha contestado al final que está dispuesto a que la Comisión supervise la renovación y un nuevo texto”, así que Feijóo y Sánchez al menos han acercado posturas, pero sin cerrar nada, con un mediador de por medio.

#EnDirecto | Feijóo no ve similitud entre la supervisión de la Comisión Europea en la renovación del CGPJ y la figura de mediador en las negociaciones del PSOE: "Equiparar la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en banda armada me parece una falta de respeto" pic.twitter.com/wbfyDMOWmm — Europa Press (@europapress) December 22, 2023

El acuerdo como hemos dicho sólo ha llegado en la reforma del artículo 49 de la Constitución, para eliminar y adaptar el término “disminuido”, pero “con el compromiso de que en ningún caso se celebre un referéndum para su renovación, y celebrar un pleno monográfico sobre este artículo en enero, a ser posible, cumpliendo primero el presentar la propuesta conjunta de PP y PSOE para seguir adelante”, ha explicado Feijóo.

Sánchez dice 'no' a todo lo demás

En todo lo demás sigue habiendo una gran brecha entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha señalado que "le he pedido a Sánchez que paralice la moción de censura de Pamplona y que llame al presidente de UPN para evitar que Bildu se lleve la alcaldía de Pamplona y siga en manos de UPN. Me ha dicho que no, que va a facilitar la investidura de un alcalde de Bildu. Me preocupa expresamente si se va a frenar la reforma del Código Penal para eliminar el enaltecimiento del terrorismo".

Asimismo, Feijóo ha explicado que "le he entregado a Pedro Sánchez un documento de 10 u 11 puntos, y lo primero que le he pedido es igualdad entre todos los españoles, retirar la ley de amnistía, le he rogado que no siga adelante, y me ha dicho que no, que va a seguir adelante, fuera de la Constitución”.