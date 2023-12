Feijóo no ve "indicios" de que Sánchez quiera buscar acuerdos sino "la foto"

El líder del PP no descarta llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez en la reunión de este viernes en el Congreso para modificar el artículo 49 de la Constitución pero exigirá "garantías".

Este viernes, coincidiendo con el Sorteo Extraordinario de Navidad -o de Hacienda, que se pondrá las botas vía impuestos-, casualidades estratégicas de la vida, se producirá la, también, reunión extraordinaria entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en el Congreso de los Diputados. La lotería en forma de acuerdos, sin embargo, y continuando con el símil, tiene menos probabilidades de tocarle a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo -todo parece indicar- que los décimos de Navidad adquiridos por la inmensa mayoría de los españoles.

España vive una anomalía:



🔴La investidura se cierra en Suiza.

🔴El Control al Gobierno en Ginebra con un mediador.

🔴Sánchez no convoca la Conferencia de Presidentes, pero se desplaza a reunirse con el presidente de la Generalitat.



Será presidente mientras quiera Puigdemont. pic.twitter.com/91JvFrjr3C — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 21, 2023

Un mero trámite, en síntesis. Y que no sea por la intención puesta. "Yo voy a ir a la reunión con la intención de conseguir algo positivo para España", remarcó en la mañana de este jueves el líder del PP a este periódico en una conversación informal. "Ojalá pactar cosas, ojalá", incide un Feijóo que, aún sin haber perdido la toalla, reconoce -con palmaria sorna- a ESdiario los "indicios" de que Pedro Sánchez "no quiere pactar nada". La foto, no hay que ser destacado estratega político para darse cuenta, es lo que prima en las intenciones del presidente del Gobierno.

El artículo 49 de la Constitución, la mayor esperanza de acuerdo

En este sentido, aún celebrando en Génova el haber impuesto su estrategia a la de La Moncloa, consiguiendo que se traten los temas que el PP quiere y, además, en el neutral Congreso -porque "Sánchez me dio a elegir el sitio", insiste Feijóo-, la única posibilidad de acuerdo que se vislumbra es la reforma del artículo 49 de la Constitución. El que se cambie la ofensiva y anacrónica palabra de disminuido por "persona con discapacidad" -tal y como lleva recomendando la ONU desde 2006-, sí constituye una posibilidad real de acuerdo entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. "Se puede retomar la reforma del artículo 49 en el punto de acuerdo que teníamos en mayo antes de que se convocaran elecciones", asegura el líder del PP a ESdiario, pero, advierte, el PSOE "debe comprometerse por escrito de que no va a introducir enmiendas a la reforma". En otras palabras, Feijóo le exigirá este viernes sólidas garantías a Sánchez para que no use tal reforma puntual de la Constitución para ceder en otras de mayor calado en favor de sus exigentes socios independentistas.

En cuanto a la renovación del CGPJ, el líder de los populares insiste en que su inamovible posición es "renovación y reforma de la Ley a la vez". No queda otra a pesar de que, subraya Feijóo, "yo no estoy en contra de renovar el Consejo". En fin, garantizar un horizonte de "independencia judicial" tal y como exige la Unión Europea. De esas no se moverá Feijóo ante la previsible negativa de Pedro Sánchez.

Más alejado, todavía, que el acuerdo para renovar el CGPJ está el de la financiación autonómica. "¿Pero cuál es la propuesta de financiación autonómica?", se preguntó Feijóo durante la conversación informal mantenida con periodistas. "A mí no me han mandado un papel con ninguna propuesta", añadió con manifiesta incredulidad el líder del PP. "No sé todavía qué me propondrá Sánchez, no me han informado de nada", aseveró.

Una reunión enmarcada en la desconfianza y en la "descortesía"

"Las reuniones serias no se preparan así", denotó con gran malestar el líder del PP. "Si hasta cuando te reúnes con un Alcalde te mandan el orden del día", alegó Feijóo recordando su etapa como Presidente de la Xunta de Galicia. "Jamás he mantenido una reunión sin enviar un orden del día" pero "es que nunca", remarcó a los periodistas asistentes a la copa de Navidad organizada en Génova.

Ciertamente, la descortesía institucional que el presidente del Gobierno ha mostrado hacia el líder de la oposición carece de parangón. Sea como fuere, el que mañana ambos líderes salgan de la reunión sin acuerdos -o con uno, en el mejor de los casos- "no es un problema de que Feijóo no se entienda con Sánchez", afirma el presidente del PP, sino que subyace todo un problema de base: hay, en suma, una diferencia sustantiva de principios y valores entre Feijóo y Sánchez.

El ir filtrando a los medios de comunicación, poco a poco, las fechas y los temas que se desea tratar en una reunión, como hizo Pedro Sánchez, sin haber establecido una línea de diálogo formal y por escrito, no indica la mejor de las disposiciones para llegar a acuerdos.

"Lo normal sería que Sánchez hubiera llamado a Feijóo si realmente tuviera tanto interés en reunirse con él", subraya a ESdiario una persona de la máxima confianza del líder de la oposición.