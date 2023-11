Portavoz nueva, mismo repaso: Ayuso destroza a la sustituta de Mónica García

“A ver si usted va a ser más mujer que yo”, indica la presidenta de la Comunidad de Madrid a Manuela Bergerot, recordándole que "hicieron la ley que ha soltado más violadores y agresores"

Portavoz nueva, pero no vida nueva. Mónica García ya no está al frente de Más Madrid en la Asamblea madrileña ni de la oposición a Isabel Díaz Ayuso tras su designación como ministra de Sanidad -de ‘mema’ a ‘mimema’- pero la colección de zascas que se ha llevado su sustituta, Manuela Bergerot, de parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha cambiado.

Así, Manuela Bergerot se estrenaba como portavoz de Más Madrid en la sesión de control al gobierno de Ayuso con uno de los clásicos argumentarios de la izquierda, acusar a la presidenta de Madrid de “frivolizar con la violencia sexual”. ¿por qué tiene tantos problemas y se pone de perfil cada vez que tiene que nombrarla?, indicaba la sustituta de Mónica García.

Isabel Díaz Ayuso ha respondido criticando el "sectarismo" de Manuela Bergerot por "querer decirle a una mujer cómo tiene que ser mujer" y que sólo se pueda ser "desde la perspectiva de la ultraizquierda".

"Han llamado neofascistas y misóginos a quienes se han manifestado, cuando son ustedes los que han legislado la ley del sólo sí es sí que ha soltado más violadores y agresores sexuales", ha contestado Ayuso, subrayando que “se han multiplicado las agresiones y las denuncias” para dejar en evidencia la política del Gobierno de Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso ha presumido de las cifras de la Comunidad de Madrid y ha afirmado que se ha aumentado un 30% los recursos para mujeres que han sido víctimas de violencia, los centros de víctimas de trata para mujeres jóvenes o los incentivos a la contratación. "No hemos dejado de trabajar para ello. Créame, aunque usted sea mujer, yo también", ha terminado la presidenta de la Comunidad de Madrid.