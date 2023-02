El "papelón" de Villacís: anuncia que se presenta por Cs tras rechazarla el PP

La vicealcaldesa defiende continuar con “el espacio liberal” para evitar que “Madrid caiga en las garras de Ortega Smith” y que dice que no ha propuesto irse al PP tras "una semana de barro"

Después de días de rumores, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha roto su silencio en una concurrida y esperada rueda de prensa donde ha desvelado cuál es su futuro inmediato y si ficha por el PP abandonando Ciudadanos o no. La decisión de Villacís es que no, que no se va al PP, y que se presenta a las primarias de Ciudadanos para volver a ser la candidata de la formación naranja al Ayuntamiento de Madrid.

Villacís ha rechazado que ella haya propuesto listas conjuntas con el PP o integrarse en el PP, sino que habló de “plataformas municipales o vecinales” en algunos municipios. La vicealcaldesa de Madrid, que se reunió con el coordinador del PP, Elías Bendodo, o con el alcalde José Luis Martínez Almeida para hablar de su futuro, ha negado sin embargo que estuviera planteándose irse al PP y ha enmarcado estas reuniones en la “naturalidad” del trabajo en el Ayuntamiento.

Begoña Villacís ha defendido seguir en Ciudadanos porque “si ya estaba convencida de que el espacio liberal es fundamental, de su buen hacer, de la integridad, ahora estoy más convencida que nunca. Esta semana me ha servido para estar más convencida que nunca”.

“Creo que sobran las razones para que la gente confíe en este proyecto. Me voy a presentar para liderar el espacio de centro liberal en Madrid que representa Ciudadanos”, ha subrayado la vicealcaldesa de Madrid ante los medios de comunicación desde el Hotel Urso de la capital y no desde la sede de su partido como alguno le ha recordado.

Begoña Villacís además ha enmarcado su decisión en que “Madrid no caiga en las garras de Ortega Smith” en referencia a un posible futuro pacto entre PP y Vox, y que no se vuelve a cuatro años atrás, en referencia al ejecutivo de Carmena y Más Madrid.

Asimismo, la vicealcaldesa de Madrid ha lamentado “el barro” que ha vivido los últimos días sobre las informaciones que la situaban fuera de Ciudadanos y negociando con el PP, si bien no ha querido indicar de dónde salía ese “barro” y esas informaciones malintencionadas.